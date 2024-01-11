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熱可可尬整支哈根達斯草莓雪糕！　超商最新「3款草莓飲品」開喝了

▲▼全家第2波草莓季推出3款草莓飲品。（圖／業者提供）

▲超商最新3款草莓飲品開喝了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓控不能停！繼網羅一系列草莓烘焙甜點後，超商第2波「草莓季」來了，這次推出3款草莓飲品等喝，首推超罪惡把整支哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕放進熱醇黑厚可可飲中的「巧莓可可」，每一口都能喝到草莓巧克力滋味，除外還有草莓牛奶、草莓冰沙，通通超欠喝，即日起於全門市上市。

▲▼全家第2波草莓季推出3款草莓飲品。（圖／業者提供）

▲整支哈根達斯草莓雪糕放進熱可可當中超罪惡。

▲▼全家第2波草莓季推出3款草莓飲品。（圖／業者提供）

▲草莓冰磚衝入熱牛奶打造濃郁香氣。

全家第2波草莓季推出3款草莓限定飲品，必喝新組合「巧莓可可」，選用整支哈根達斯草莓覆盆子馬卡龍雪糕，放進Let's Café熱醇黑厚可可飲當中，可可香、草莓香一次滿足，售價129元；喜歡濃郁奶香的則不能錯過私品茶「草莓戀奶」，使用奧地利草莓果汁結合煉乳、鮮奶油，再加上台灣草莓果乾與椰果製成冰磚，最後加入熱牛奶，罪惡爆表，嚐鮮價只要59元。

▲▼全家第2波草莓季推出3款草莓飲品。（圖／業者提供）

▲草莓奶昔吃得到草莓果粒。

最後是這杯「草莓酷奶昔」酷繽沙，加入奧地利草莓汁、果泥製成綿密奶昔，搭配草莓果粒，每一口都是濃郁草莓，新品嚐鮮價59元，即日起於全門市開喝。

▲▼7-11將在1月10日起開賣限量「草莓開運霜饗」霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11開賣限量「草莓開運霜饗」霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

另，7-11近日也找來台北排隊名店「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」聯名推出「草莓開運霜饗」霜淇淋，特選歐洲進口草莓汁搭配瑞穗鮮乳製成，每一口都能吃到酸甜草莓結合濃郁奶香，且上市期間更首度復刻1980年代限量霜淇淋餅杯「雙饗炮」造型盛裝，打造吸睛外型吸睛。

草莓開運霜饗霜淇淋每支售價49元，即日起至2月6日前每周五、六、日凡憑icash 2.0、icash Pay支付，還可享「第2件半價」優惠。

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