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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網傳郭台銘要求票投「侯康」公開信　郭辦：非郭辦發出已由律師處理

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

網路流傳一份鴻海集團創辦人郭台銘署名的「台灣阿銘的公開信」，內文提及「就在這周六，集中火力將選票投給藍營候選人侯友宜、趙少康，因為他們兩位是最有可能當選的候選人！這是我的心願」。對此，郭台銘辦公室今（11日）回應，此信非郭辦發出，已交由律師處理。

該公開信落款為「台灣阿銘-郭台銘 中華民國113年元月9日於台北」，提及「從去年 11月君悅之會後，我只是走下了舞台，離開了大家的視線焦點，回歸一個一般國民的身份，因為，對於我該，及我想扮演的角色，就是促成藍、白合，已經付出了全力，盡到了我之所能，惟惜事與願違」。

信件也強調，「雖然，我已經離開大選的舞台，但心中念茲在茲的，仍是台灣人民的心聲及主流民意的實現；之前藍白合雖未能全面合作，但在即將投票的當下，仍有另一種形式的『合』 ，就是我籲請所有不滿民進黨執政倒行逆施的國人，曾經支持我，尤其我永存感恩加愧疚的百萬為我連署的好朋友，一起站出來『下架民進黨』；就在這周六，集中火力將選票投給藍營候選人侯友宜、趙少康，因為他們兩位是最有可能當選的候選人！這是我的心願，更是我誠摯的請託」。

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