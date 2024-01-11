外媒問對兩岸關係願景？　侯友宜：我跟著台灣主流民意方向走

▲侯友宜、趙少康今日上午舉辦國際記者會 。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今召開國際記者會，外媒問到，對於兩岸未來要如何對話？國民黨對於兩岸關係的願景為何？侯友宜先說，他和趙少康都不是傳統典型的國民黨，不管什麼共識，都要在中華民國憲法下來談，兩岸福祉就是最高優先。且不管中共怎麼想，他就是站在台灣主流民意，兩岸關係就是維持現狀。

侯友宜表示，他與趙少康回到國民黨的時間也不長，趙少康甚至在政治上也很嚴厲批判國民黨，因此他們對國民黨都有不一樣的想法。

侯友宜強調，現在時空環境已經不一樣，他們對中共沒有不切實際的想法，他們就是站在台灣主流民意方向走，現在主流民意就是要維持現狀，所以要提出具體的方式。

針對九二共識，侯友宜表示，他們會依據中華民國憲法，「主權互不承認、治權互不否認」，台灣的未來由2300萬人決定。首先一定是先備戰，加強國防軍備讓對方不敢輕易發動戰爭，絕對是優先選項，且一定在平等、尊嚴、友善的條件下展開兩岸對話，讓兩岸之間互相在交流過程中，彼此尊重地往前走，並以兩岸人民福祉為最大優先。至於政治部分一定放在最後，接著則針對教育、文化、經濟、貿易彼此合作，這是最高目標。

