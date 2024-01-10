四寶爸收養阿富汗2歲難民女童　卻把她「推去撞牆」顱骨破裂死亡

▲男子被控虐童、謀殺等罪名。（圖／翻攝自Kent Police）

記者李振慧／綜合報導

英國33歲男子古拉米(Jan Gholami)與妻子領養身為阿富汗難民的2歲女童札赫拉(Zahra Ghulami)做養女，然而脾氣暴躁的他一氣之下，竟然把女童的頭推去撞牆，導致女童送醫2天後身亡。

33歲男子古拉米被控2020年5月在肯特郡格雷夫森(Gravesend)家中，暴怒之下把2歲女兒札赫拉的頭推去撞牆，導致女童身亡。他報案時辯稱，他外出購物回到家中時，兒子告訴他札赫拉不小心從樓梯上摔下來，一直在吐。

法庭資料顯示，同樣來自阿富汗的古拉米，於2016年1月搬來英國定居，隔年他因為聽說同鄉朋友的妻子難產身亡，所以與妻子收養了對方女兒札赫拉，最後於2019年1月成功為札赫拉申請到英國公民身分。

驗屍發現，女童死因為頭部嚴重受傷與顱骨骨折。古拉米對於所有指控皆不認罪，他強調在阿富汗已經發生夠多暴力事件，他才會為了4名孩子的生活來到英國。

古拉米雖然強調自己慈父的形象，不過有證據指出，他過去曾有毆打兒童的指控，死者身上也有發現舊傷，陪審團最後裁定他謀殺罪成，32歲妻子蘿奇亞(Roqia Ghulami)雖然逃過謀殺罪，但仍被指控虐待兒童罪，本案將於2月16日宣布判決結果。