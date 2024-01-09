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馮語婷突發「道歉啟事」揭鳳梨私訊內容　本尊回應：記得去開庭

記者黃翊婷／綜合報導

被封為「新一代女戰神」的網紅馮語婷近日與陳沂、鳳梨（吳泓逸）槓上，她8日在臉書公開一篇512字的「道歉啟事」，內容提到鳳梨私訊跟她說，只要她道歉，大家都沒事，但她自認沒有理由道歉，因為道歉要有理由、名目，「覺得我哪裡誣衊你，你拿得出證據，我道歉沒問題。」而鳳梨和陳沂也相繼在文章底下留言回應，「高姓男子林姓女子，感謝完整證據，地檢署見」、「記得準時去開庭」。

網紅馮語婷近日與陳沂、鳳梨（吳泓逸）槓上。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷、吳泓逸）

▲馮語婷發布「道歉啟事」。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

鳳梨與馮語婷在臉書隔空開戰，他公開質疑對方是「愛滋夫妻檔」找來的打手，引發各界熱議。馮語婷8日在臉書公開一篇512字的「道歉啟事」，她表示，如今的戰況彷彿回到去年4月的89大戰，她被多方夾殺，私訊跟版面留言各種不堪，彷彿她是一位不該存在的個體，只因為說了大家不敢說的話，「但我知道如果我不堅持下去，社會跟網路只會出現更多複製版89，我應該是史無前例吧！」

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馮語婷直言，自己被「30萬追蹤的容貌都更型網紅」和「百萬追蹤的阿嬤纏身型網紅」夾殺，鳳梨甚至私訊跟她說，只要她道歉，大家都沒事，但她自認沒有道歉的理由，因為道歉要有理由、名目，「覺得我哪裡誣衊你，你拿得出證據，我道歉沒問題」，她還重申一遍自己的發文內容，並希望鳳梨回覆以下問題，「1、是否有吸毒？2、一直炫富卻不回應是否還47萬？還有你說我為非作歹，請你提出證據，我做了哪些違法的事情？受害者在哪？」

網紅馮語婷近日與陳沂、鳳梨（吳泓逸）槓上。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷、吳泓逸）

▲陳沂在馮語婷的文章底下留言。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

文章公開之後再次引發網友討論，被點名的陳沂和鳳梨也相繼在馮語婷的文章底下留言回應。陳沂表示，她會在地檢署偵查庭上拿出證據，而且是在「高姓夫妻」面前拿出來，畢竟是提告誹謗的訴訟證據，「高姓男子林姓女子，感謝完整證據，地檢署見」。

鳳梨也表明，希望馮語婷想清楚再說，他有的是時間，不急。馮語婷則在回覆中提及，原來8日是鳳梨的生日，「你生日心情特別好，沒對我罵髒話了」，還祝福對方生日快樂；鳳梨回答，「謝啦！記得準時去開庭！」

▼鳳梨也在留言區回應馮語婷。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷）

網紅馮語婷近日與陳沂、鳳梨（吳泓逸）槓上。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷、吳泓逸）

網紅馮語婷近日與陳沂、鳳梨（吳泓逸）槓上。（圖／翻攝自Facebook／馮語婷、吳泓逸）

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