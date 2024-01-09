男偷拍小姨子裙底...還上傳雲端相簿　是我妹妹！妻抓包喊離婚

▲謝男偷拍小姨子裙底風光，遭判拘役30日。（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）



記者吳佩蓁／台中報導

彰化一名謝男與妻子魏女結婚多年，育有2子，前年11月魏女無意間在雲端相簿發現老公偷拍女子裙底風光，而且對方竟然還是自己的妹妹，氣得她隨即告知妹妹並報警提告，她也因此與謝男離婚，一審謝男被依犯妨害秘密罪，判處拘役30日，可易科罰金；二審台中高分院，認為原審量刑妥適，因此維持原判決，全案確定。

判決指出，謝男2021年11月某日在小姨子魏女房間，趁她不注意時偷拍裙底風光，並將照片上傳共用電腦中的雲端相簿，隔幾天謝妻在使用電腦時，意外發現妹妹遭老公偷拍，隨即告知妹妹並報警提告，夫妻倆也因此離婚。

不過謝男在警訊時卻矢口否認偷拍，辯稱他當時在魏妹房間跟小孩玩，可能是誤按到手機，才不小心拍到魏妹裙底，他發現後馬上刪除照片，不過檢察官勘查謝男偷拍的照片，認為他是持手機由下往上偷拍魏妹裙底臀部，且拍攝鏡頭並無晃動，認為謝男誤按的說法是事後卸責之詞，不足採信，依妨害秘密罪對謝男提起公訴。

一審法官，審視魏女、魏妹證詞、偷拍照片3張、LINE對話紀錄等證據，認為謝男無故以照相竊錄他人非公開之身體隱私部位，處拘役30日，可易科罰金。

事後魏妹不服提起上訴，表示她因謝男偷拍行為，身心遭受重大打擊，至今仍常因此事在半夜驚醒後難以入睡，經診斷患有混和憂鬱情緒及焦慮之適應疾患、適應性失眠症，需定期追蹤治療，姐夫也從未對她表示歉意，認為原審量刑過輕，請求法官撤銷原判決，另為適當量刑之判決。

二審台中高分院則認為，原審已於量刑時斟酌魏女意見，也未逾越法定刑度，未濫用自由裁量之權限，認為無再加重刑期之必要，因此維持一審判決，依犯妨害秘密罪，判謝男拘役30日，可易科罰金，全案確定。