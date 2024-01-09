　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男偷拍小姨子裙底...還上傳雲端相簿　是我妹妹！妻抓包喊離婚

▲▼裙子示意圖,正妹示意圖,辣妹示意圖,正妹,少女,女孩,大腿。（圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

▲謝男偷拍小姨子裙底風光，遭判拘役30日。（示意圖／翻攝自Peakpx免費圖庫）

記者吳佩蓁／台中報導

彰化一名謝男與妻子魏女結婚多年，育有2子，前年11月魏女無意間在雲端相簿發現老公偷拍女子裙底風光，而且對方竟然還是自己的妹妹，氣得她隨即告知妹妹並報警提告，她也因此與謝男離婚，一審謝男被依犯妨害秘密罪，判處拘役30日，可易科罰金；二審台中高分院，認為原審量刑妥適，因此維持原判決，全案確定。

判決指出，謝男2021年11月某日在小姨子魏女房間，趁她不注意時偷拍裙底風光，並將照片上傳共用電腦中的雲端相簿，隔幾天謝妻在使用電腦時，意外發現妹妹遭老公偷拍，隨即告知妹妹並報警提告，夫妻倆也因此離婚。

不過謝男在警訊時卻矢口否認偷拍，辯稱他當時在魏妹房間跟小孩玩，可能是誤按到手機，才不小心拍到魏妹裙底，他發現後馬上刪除照片，不過檢察官勘查謝男偷拍的照片，認為他是持手機由下往上偷拍魏妹裙底臀部，且拍攝鏡頭並無晃動，認為謝男誤按的說法是事後卸責之詞，不足採信，依妨害秘密罪對謝男提起公訴。

一審法官，審視魏女、魏妹證詞、偷拍照片3張、LINE對話紀錄等證據，認為謝男無故以照相竊錄他人非公開之身體隱私部位，處拘役30日，可易科罰金。

事後魏妹不服提起上訴，表示她因謝男偷拍行為，身心遭受重大打擊，至今仍常因此事在半夜驚醒後難以入睡，經診斷患有混和憂鬱情緒及焦慮之適應疾患、適應性失眠症，需定期追蹤治療，姐夫也從未對她表示歉意，認為原審量刑過輕，請求法官撤銷原判決，另為適當量刑之判決。

二審台中高分院則認為，原審已於量刑時斟酌魏女意見，也未逾越法定刑度，未濫用自由裁量之權限，認為無再加重刑期之必要，因此維持一審判決，依犯妨害秘密罪，判謝男拘役30日，可易科罰金，全案確定。

ET快訊
「飛越我本島南部上空」有誤！ 中共衛星並未飛越台灣本島上空
日資深天后病逝！　名曲曾被鄧麗君翻唱
金剛遭最好朋友背叛！出國工作「女友被約去飯店」　小S爆出2線
快訊／炎亞綸律師酒店被打　動手男到案認了！
陸公告2024年發射衛星時間表曝光！　張競：民進黨操作過頭鬧
好姐妹偷吃老公！　「PTT表特聖女」點名小三：好吃嗎
宥勝開庭完稱「事實不是那樣」：沉默是想保護女生
批國防部警報是「民進黨介選」　趙少康：陸火箭搭載衛星為常態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

偷車賊拒攔檢闖紅燈逆向狂逃　死巷撞警車...警拔槍射保險桿！

男偷拍小姨子裙底...還上傳雲端相簿　是我妹妹！妻抓包喊離婚

怨婚後沒小孩！台中男師要女師「當我的代理孕母」　挨告性騷慘了

屏東某社區漏電...住戶游泳觸電亡！管委會有疏失判賠298萬

他欠債百萬「還吃香喝辣」　債主撂人押走上銬痛毆...警救人畫面曝

快訊／炎亞綸律師酒店遭揮拳　動手男到案認了！揭衝突原因

快訊／國1后里出口貨車自撞護欄翻覆！1人受傷送醫

東非狒狒枉死！農業局技工改口否認喊開槍　律師求情：非一己之私

舞廳妹辣逗人夫「我會癢你會爽」！行車紀錄器全錄下　正宮崩潰了

宥勝開庭完稱「事實不是那樣」：沉默是想保護女生！要證明清白

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

阿拉斯加航空客機艙門找到了！　地方鄉親找門起手式：先找院子

偷車賊拒攔檢闖紅燈逆向狂逃　死巷撞警車...警拔槍射保險桿！

男偷拍小姨子裙底...還上傳雲端相簿　是我妹妹！妻抓包喊離婚

怨婚後沒小孩！台中男師要女師「當我的代理孕母」　挨告性騷慘了

屏東某社區漏電...住戶游泳觸電亡！管委會有疏失判賠298萬

他欠債百萬「還吃香喝辣」　債主撂人押走上銬痛毆...警救人畫面曝

快訊／炎亞綸律師酒店遭揮拳　動手男到案認了！揭衝突原因

快訊／國1后里出口貨車自撞護欄翻覆！1人受傷送醫

東非狒狒枉死！農業局技工改口否認喊開槍　律師求情：非一己之私

舞廳妹辣逗人夫「我會癢你會爽」！行車紀錄器全錄下　正宮崩潰了

宥勝開庭完稱「事實不是那樣」：沉默是想保護女生！要證明清白

偷車賊拒攔檢闖紅燈逆向狂逃　死巷撞警車...警拔槍射保險桿！

韓國瑜稱「礦工子怎當副總統」爆歧視爭議　國民黨急澄清批抹黑

歷時4年半　金管會宣布南山人壽投資型保單解禁

「朋友說大貓養不親」　她領養5年來每天被等門陪睡太幸福

《怪奇物語》最終季宣布製作開跑！演員團隊回歸　大合照透露不捨

威盛當沖比破6成　並列10檔注意股

「飛越我本島南部上空」有誤！　中共衛星並未飛越台灣本島上空

餐飲漲不停！貳樓6成菜單調漲「最多貴40元」　吉哆火鍋吃到飽漲5%

青貧讀大學研究所都免費！　侯友宜再拋教育政見：打破貧窮世襲

忙找手機只有牠爽睡午覺　找半天發現「就在眼前」全家笑翻

社會熱門新聞

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

國三生割頸「乾妹」頻放話　新北院改收容理由曝

南投兇殺2死！他遭割喉騎車300公尺亡

女房客遭灌醉性侵　色房東傳訊：我鳥很小？

高壯男性侵小隻女　扯火車便當遭判刑

23煞衝超商尋仇砍錯人！17歲少年擋刀右手掌斷裂

吊車大王4億蓋「小羅浮宮」30校友朝聖

推拿師誆「拉開氣結」指侵人妻　遭判8月

即／涉串供被傳喚！國三割頸案「乾妹」裁定收容

台中石化工廠起火燃燒黑煙竄天　

即／炎亞綸律師陳達德酒店被打　遭揮拳受傷怒告

名嘴開BMW疑撞傷婦人　李正皓：會負起責任

宥勝首度開庭！　「不認罪」但願意和解

即／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡

更多熱門

相關新聞

馬桶蓋下方裝針孔偷拍女同事！色男判拘50天

馬桶蓋下方裝針孔偷拍女同事！色男判拘50天

桃園市許姓男子對公司某位女同事傾慕有加，去年5月間竟在公司女廁馬桶蓋下方偷裝針孔攝影機，欲竊錄女同事如廁畫面，未料被當場被察覺，憤而報警提告；桃園地院審理時，許男坦承犯行不諱，法官認為許男始終未與被害女子達成和解或賠償，也未獲女子原諒，法官審結依無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處拘役50日，得易科罰金，本案還可上訴。

即／全台最大再生輪胎廠傳火警　移工宿舍深夜起火

即／全台最大再生輪胎廠傳火警　移工宿舍深夜起火

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！焦黑濃煙狂竄

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！焦黑濃煙狂竄

暴走男拿刀丟磚塊　槍抵友人太陽穴下場曝

暴走男拿刀丟磚塊　槍抵友人太陽穴下場曝

彰化男空地燒樹枝　隔壁廢棄車場2車燒成廢鐵

彰化男空地燒樹枝　隔壁廢棄車場2車燒成廢鐵

關鍵字：

彰化小姨子偷拍裙底

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面