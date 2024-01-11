　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

重返舊時光！台鐵「藍皮解憂號造型一卡通」　1／15起門市開賣

▲▼台鐵,藍皮解憂號,一卡通,鐵道商品。（圖／台鐵）

▲台鐵藍皮解憂號造型一卡通1/15於實體門市開賣。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵攜手一卡通公司推出「藍皮解憂號立體造型一卡通」，將經典藍皮列車外觀完整復刻呈現，嗶卡搭車、付款，車頭LED燈還會亮起，日前首波限量在網路開賣，台鐵公司今(11日)宣布，1月15日將開始在實體門市銷售，每組499元，1月底前加碼加購優惠。

藍皮普快車是承載許多人對火車舊時光記憶的古董級列車，經重新整裝及修復，藍皮列車在2021年底以浪漫藍的懷舊塗裝「藍皮解憂號」重新啟航，勾起鐵道迷深藏在腦海裡的兒時搭乘記憶，引領眾人遨遊於山海之間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵也攜手一卡通公司，推出「藍皮解憂號立體造型一卡通」，去年11月20日首波限量在網路銷售，第二波將開放實體門市開賣。

▲▼台鐵,藍皮解憂號,一卡通,鐵道商品。（圖／台鐵）

▲▼台鐵藍皮解憂號重新啟航後吸引不少民眾搭乘，台鐵也推出藍皮列車一系列鐵道商品。（圖／台鐵）

▲▼台鐵,藍皮解憂號,一卡通,鐵道商品。（圖／台鐵）

台鐵公司今宣布，「藍皮解憂號造型一卡通」實體門市將於1月15日上午10時起開賣，每組售價499元，每人每次限購5組。

此外，台鐵也推出加價購優惠，凡於販售期間內購買藍皮解憂號造型一卡通，即可以優惠價格購買指定商品，包括藍皮解憂號馬克杯、藍皮列車造型抱枕、簡約運動毛巾，每筆訂單每項加購品限購1個，售完為止。

ET快訊
三重警相驗...母見遺體泣不成聲　父哀傷拍頭心碎
抽中拚賺5.5萬！　3檔抽籤股明起跑
快訊／AOA酉奈宣布結婚！對象是TWICE、ITZY作曲家
快訊／外媒問兩岸關係　侯友宜：我任內不觸及統一問題
全台凍番薯！　明晨再探底
色軍人闖廁所性侵！正妹穿褲一半遭壓制
離譜畫面曝！新北賓士飆速撞噴2機車　再騎上轎車
封面女郎當街友8年！　1整年沒洗澡防性侵...近況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強冷氣團發威「今晚最凍剩7度」　回暖時間點曝！下周天氣又轉濕

交往大方送電器「分手全討回」！她怒噴：沒品男...2派人戰翻

日本賑災專戶善款已逾2.5億　超過7萬筆捐款湧入

倒數2天投票「沒收到通知單」！內行曝查得到：可以投，不怕

羽田撞機見空服員「守門」專業　3萬英呎靈異！空位反覆亮燈

重返舊時光！台鐵「藍皮解憂號造型一卡通」　1／15起門市開賣

通勤月票搭台鐵近2200萬人次！明起加碼贈「鐵路觀光地圖TPASS」

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

「馮語婷疑男」波及人妻丁丁　見面合照曝光！她高EQ回應

全台凍番薯！　明晨再探底

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

強冷氣團發威「今晚最凍剩7度」　回暖時間點曝！下周天氣又轉濕

交往大方送電器「分手全討回」！她怒噴：沒品男...2派人戰翻

日本賑災專戶善款已逾2.5億　超過7萬筆捐款湧入

倒數2天投票「沒收到通知單」！內行曝查得到：可以投，不怕

羽田撞機見空服員「守門」專業　3萬英呎靈異！空位反覆亮燈

重返舊時光！台鐵「藍皮解憂號造型一卡通」　1／15起門市開賣

通勤月票搭台鐵近2200萬人次！明起加碼贈「鐵路觀光地圖TPASS」

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

「馮語婷疑男」波及人妻丁丁　見面合照曝光！她高EQ回應

全台凍番薯！　明晨再探底

強冷氣團發威「今晚最凍剩7度」　回暖時間點曝！下周天氣又轉濕

民眾倒臥屋內吐血　善警聽聲辨位救人送醫！

外媒問對兩岸關係願景？　侯友宜：我跟著台灣主流民意方向走

孫儷41歲「無修圖真實狀態」登熱搜！　對比照掀陸網兩派說法

橋科熱銷冠軍達麗建設　「後壁田段二期」正式開工再創巔峰

張競／沒人懷疑總統府涉入警報　而是國安高層攪和！

熱可可尬整支哈根達斯草莓雪糕！　超商最新「3款草莓飲品」開喝了

徐耀昌喊話郭台銘「別再為黨流淚」　柯文哲：不喜歡情緒勒索別人

輝達連漲3日！黃仁勳身價1.5兆　全球富豪排名衝至24

交往大方送電器「分手全討回」！她怒噴：沒品男...2派人戰翻

男唱《巴蕊》對付違停汽車　隨節奏+歌詞按喇叭超洗腦

生活熱門新聞

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

LINE貼圖來了！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

直逼寒流！各地探9°C比預期還要強

高端「機密文件」流出！　還沒核准竟就先製375萬劑疫苗

他見1鞋款今年大流行納悶了　眾人勸：台灣不適合

5年級神店回歸？香鷄城預告重返市場

「馮語婷疑男」波及人妻丁丁　見面合照曝光

公衛文曝司法黑箱　高虹安案錄音被剪

台灣今年「3毒齊發」！醫示警了

今晨7.2℃！17縣市低溫特報　雨區擴大時間曝

女租客清洗衣機被噁爆　內行人教一招洗乾淨

鳳梨說的「辣個男人」身分曝！　馮語婷回應性別疑雲

LINE被盜！　醫曝受災戶「共同特色」

更多熱門

相關新聞

通勤月票搭台鐵近2200萬人次！明起加碼贈「鐵路觀光地圖TPASS」

通勤月票搭台鐵近2200萬人次！明起加碼贈「鐵路觀光地圖TPASS」

台鐵112年7月1日推出全台各區生活圈TPASS月票，已近2200萬人次使用，今(113)年每日乘車人數成長近7成，台鐵去年底全線完成車站閘門改裝設定，不需再走專用通道，台鐵發現不少國人將TPASS月票用於觀光旅遊，明天起免費贈送「台灣鐵路觀光地圖TPASS」摺頁，挖掘台鐵TPASS旅行新玩法。

台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

台鐵春節西部車票今開搶！再賣14.8萬張　仍有空位時段出爐

台鐵春節西部車票今開搶！再賣14.8萬張　仍有空位時段出爐

台鐵春節車票　各路線有位時段曝

台鐵春節車票　各路線有位時段曝

春節車票開賣！雙鐵販售情形出爐

春節車票開賣！雙鐵販售情形出爐

關鍵字：

台鐵藍皮解憂號一卡通115門市

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

北市婦當街被搶230萬　2嫌栽了僅剩28萬

色軍人強闖廁所性侵女友人　趁她穿褲逞慾

祈錦鈅被酸「不喜歡台灣可以滾回去」犀利反嗆

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

三高女「1習慣」癱瘓了！醫：才一年多…全身器官壞光　

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

更多

最夯影音

更多
探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」
27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面