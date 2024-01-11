重返舊時光！台鐵「藍皮解憂號造型一卡通」　1／15起門市開賣

▲台鐵藍皮解憂號造型一卡通1/15於實體門市開賣。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵攜手一卡通公司推出「藍皮解憂號立體造型一卡通」，將經典藍皮列車外觀完整復刻呈現，嗶卡搭車、付款，車頭LED燈還會亮起，日前首波限量在網路開賣，台鐵公司今(11日)宣布，1月15日將開始在實體門市銷售，每組499元，1月底前加碼加購優惠。

藍皮普快車是承載許多人對火車舊時光記憶的古董級列車，經重新整裝及修復，藍皮列車在2021年底以浪漫藍的懷舊塗裝「藍皮解憂號」重新啟航，勾起鐵道迷深藏在腦海裡的兒時搭乘記憶，引領眾人遨遊於山海之間。

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台鐵也攜手一卡通公司，推出「藍皮解憂號立體造型一卡通」，去年11月20日首波限量在網路銷售，第二波將開放實體門市開賣。

▲▼台鐵藍皮解憂號重新啟航後吸引不少民眾搭乘，台鐵也推出藍皮列車一系列鐵道商品。（圖／台鐵）

台鐵公司今宣布，「藍皮解憂號造型一卡通」實體門市將於1月15日上午10時起開賣，每組售價499元，每人每次限購5組。

此外，台鐵也推出加價購優惠，凡於販售期間內購買藍皮解憂號造型一卡通，即可以優惠價格購買指定商品，包括藍皮解憂號馬克杯、藍皮列車造型抱枕、簡約運動毛巾，每筆訂單每項加購品限購1個，售完為止。