通勤月票搭台鐵近2200萬人次！明起加碼贈「鐵路觀光地圖TPASS」

▲台鐵發現不少國人運用TPASS旅遊觀光。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵112年7月1日推出全台各區生活圈TPASS月票，已近2200萬人次使用，今(113)年每日乘車人數成長近7成，台鐵去年底全線完成車站閘門改裝設定，不需再走專用通道，台鐵發現不少國人將TPASS月票用於觀光旅遊，明天起免費贈送「台灣鐵路觀光地圖TPASS」摺頁，挖掘台鐵TPASS旅行新玩法。

配合行政院通勤月票政策，台鐵公司運用環島鐵路特性，推出全台各區域生活圈TPASS通勤月票方案，自112年7月1日啟用至今，已有近2200萬人次使用TPASS搭乘台鐵公司列車，113年每日乘車人數較112年7月成長近7成。

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台鐵公司為便利民眾利用TPASS體驗另類旅遊，去年底完成全線各車站自動閘門改裝設定，進出站旅客每一個閘門均可通行，不需走專用通道，可快速通關不塞車。

台鐵公司表示，經統計旅次時發現，使用TPASS的民眾除了通勤、通學外，亦有許多國人用於觀光旅遊，因TPASS具便利、價廉優勢，可結合其他公共運具抵達更多的景點，深度旅遊台灣。

台鐵指出，台鐵路網普設241個車站，可及性更高，因此台鐵公司加碼贈送「台灣鐵路觀光地圖TPASS」摺頁，結合各TPASS生活區內特色車站周邊知名景點與美食，明天(12日)起於各大車站可免費索取，或上台鐵官網查詢。

▲▼瞄準國人使用台鐵TPASS旅行新玩法，台鐵免費贈送「台灣鐵路觀光地圖TPASS」摺頁。（圖／台鐵）