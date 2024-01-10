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國家級警報出包！衛星、飛彈分不清　王惠美酸：不要「菜英文」

▲國家級警報出包，彰化縣長王惠美po文。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲國家級警報出包，彰化縣長王惠美po文。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國防部昨(10日)兩度發布國家級警報，提到中國發射的衛星飛越台灣南部上空，但英譯版本卻將衛星翻譯成missile（飛彈），引發國人恐慌，彰化縣長王惠美在粉專po文開嗆「英文教育真的很重要」，希望彰化的孩子們都要好好學英文，以免長大後，錯把衛星當作飛彈，強調英文不好可能會誤了國事，甚至引發戰爭，不要「菜英文」。

國防部9日發布防空警報指中國於下午3時3分發射衛星，已飛越南部上空，但英文卻寫成「missile（飛彈）」，事後國防部出面道歉，晚間也解釋是因中國衛星發射偏離，才會發布警報。但國防部未說明，日前中國發射飛彈、衛星都沒發警報，另外，總統府還特別澄清沒有政治意圖。

民進黨總統候選人賴清德今天到彰化進行車掃，聯訪時也針對國防部發布警報說明，他說，根據國防部公佈的搭載人造衛星火箭的路線圖，確實是有飛越台東和台南上空，人民有知的權利，如果有發現殘骸應該交給相關單位，未來也希望國防部能夠持續加強。

王惠美表示，英文教育真的很重要，自上任以來積極推動雙語教育，就是希望彰化的孩子們都要好好學英文，以免長大後錯把衛星當作飛彈，Missile與Satellite 傻傻分不清楚，英文不好可能會誤了國事，甚至引發戰爭，所以不要「菜英文」。

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