陸「反腐敗大刀」聚焦金融、國企、能源等領域　嚴懲政商勾連

▲習近平在中共二十屆中央紀委三次全會上發表重要講話。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共中央總書記習近平進入第三任期後，「反腐敗鬥爭」仍在持續推進。中共中央紀律檢查委員會第三次全體會議公報今（10）日公布，內容指出，要持續深入反腐敗鬥爭，並點名「金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標」等領域，稱重中之重是要嚴肅查處政商勾連。

據《新華社》報導，中共中央紀律檢查委員會第三次全體會議8日至10日在北京舉行，習近平出席並發表講話。其他中共高層如李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等亦到場出席。

全會提出，2024年是中華人民共和國成立75週年，是實現「十四五」規劃目標任務的關鍵一年，提出8條工作重點，在第3點中強調了要突出鏟除土壤條件深化反腐敗鬥爭，持續發力、縱深推進，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重。

公報接著指出，要深化整治「金融、國企、能源、煙草、醫藥、基建工程和招投標」等領域腐敗問題，堅決懲治群眾身邊腐敗，集中整治「跨境腐敗」問題。

公報還提出，要完善「以黨內監督」為主導、各類監督貫通協調機制，完善基層監督體系，加強對「一把手」和領導班子監督；推動數位技術深度融入紀檢監察各項業務，建設一體化工作平台。

另外，習近平8日發表講話時，曾誓言面對依然嚴峻複雜的形勢，絕對不回頭、不鬆懈、不慈悲，永遠吹衝鋒號，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，打擊以權力為依託的資本逐利行為，防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透。