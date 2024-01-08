2024年「四生肖」好運逆襲！　屬鼠財運最旺　事業大爆發



▲每個人都希望龍年行大運，財源廣進。（示意圖／ETtoday資料照）



記者林懿捷／綜合報導

2024年來了，揮別2023年的不如意，希望大家在新的一年都有很好的開始，獲得老天爺的眷顧。《搜狐網》運勢專欄點名了包括屬鼠、屬蛇、屬羊、屬豬等四個生肖的朋友，會在龍年順心如意，迎來事業和財運上豐收的一年。

第一名：生肖鼠

2024年對於生肖鼠而言，將是事業飛黃騰達、財運爆發的一年。屬鼠的人充滿了冒險精神而且樂觀進取，而在這新的一年，你們將迎來事業的黃金時期，可能會迎來一次事業的重大突破。無論是在職場中升職加薪，還是在創業道路上獲得成功，生肖鼠都將成為眾星拱月的焦點。你們的樂觀積極將成為克服一切困難的力量源泉，財運方面，也將因為事業的成功而獲得可觀的收入。

第二名：生肖蛇

2024年對於生肖蛇而言，是一個充滿機遇和挑戰的一年。屬蛇之人一直以來都散發著自信和領導力，而在這一年，你們將迎來事業的巔峰時刻，可能會面臨一些新的機遇和挑戰，而自信和果斷將幫助你們脫穎而出，可能會有一些重要的項目或任務交給你們，事業的發展將進入快車道。財運方面，生肖蛇的人也將因為事業的成功而實現財富的積累，還可能會有一些額外的收入來源。

第三名：生肖羊

2024年對於生肖羊而言，將是一個財富豐收、事業順利的一年。屬羊的人一直以來都以責任感和溫柔體貼著名，而在新的一年，你們將在事業和財運上取得顯著的成就。在事業上，可能會受到上司和同事的認可，會有一些重要的項目或提升機會，你們的細心和耐心將在工作中得到充分發揮，為事業的發展貢獻力量。而財運方面，生肖羊的人將因為事業的成功而獲得可觀的收入。

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第四名：生肖豬

2024年對於生肖豬而言，將是一個財運亨通、事業穩健的一年。屬豬的人一直以來都以創新和獨立思考著稱，而在2024年，將迎來事業的穩步上升和財富的累積。在事業方面，生肖豬的人可能會獲得更多的機會，你們的獨立思考和創新能力將成為事業發展的關鍵，為自己創造更多的職場價值。財運方面，生肖豬的人會因為職場的成功累積到高收入。