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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

切割馬英九稱「兩岸關係相信習近平」　趙少康：不適用於侯友宜

▲趙少康參訪板橋動物之家。（圖／記者許靖騏攝）

▲趙少康參訪板橋動物之家。（圖／記者許靖騏攝）

記者鄭佩玟／新北報導

總統大選倒數，前總統馬英九接受外媒專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平，且台灣人對於統一感興趣。國民黨副總統候選人趙少康今（10）日受訪表示，馬的講法不代表總統候選人侯友宜的講法，未來要以侯的講法為準；至於信不信任習近平，當然互信很重要，如果不信任將來怎麼談，只是信任也不是無條件信任，「相信有天大陸也能實施民主」。

趙少康今日下午參訪板橋動物之家，現場與狗狗「秋天」展開溫馨互動，趙少康說，自己也養狗時幾年了，平時最喜歡的活動就是和家中的狗狗一起窩在沙發看電視。

會後受訪被問到怎麼看待馬英九稱，兩岸關係可以相信習近平？趙少康表示，第一，馬英九是前總統，都十幾年前的事情了，馬的講法不代表侯友宜的講法，未來要以侯的講法為準；第二，信不信任習近平，當然互信很重要，如果不信任將來怎麼談，只是信任也不是無條件信任，應該是有條件信任，常說「聽其言、觀其行」、「大膽假設、小心求證」，還是要看對方是否有誠意，看對方做的事情是否對己方好，也要觀察對方做的事情是否對台灣有害。

趙少康強調，台灣很小，所以要很謹慎、很小心，如果很大就不用在乎，只是台灣各方面都小很多，所以任何事情都要先保護好自己再說；至於憲法當然是一中憲法，但憲法也沒規定幾時要統一，所以當然還是要看大陸，希望台灣發揮民主力量，要相信民主、政治制度跟生活方式；反觀民進黨很不相信人民，里長去大陸吃頓飯，都懷疑他們被洗腦統戰，也有退休警察去大陸修祖墳，回來被調查。

趙少康批，民進黨為何不相信台灣人，不相信民主制度呢？應該要相信民主制度，這才是將來保護台灣最好的方式跟制度；而共產黨會跟大陸人民說民主不適合中國，稱那是美國、英國的制度，但他們怎麼解釋台灣呢，台灣能做好大陸為何不行呢，所以台灣真的是民主燈塔跟民主堡壘，將來能發揮影響力，讓大陸往民主方向走，相信有天大陸也能實施民主。

趙少康說，領導者要穩定、不能整天變來變去，用人也必須用人唯才，所以才說投侯友宜就是投柯文哲，因為投侯能把柯想做的聯合政府、內閣制都接納了，也接納民眾黨好的人才，甚至將來柯文哲本身，包括行政院長、副院長、部會首長也可請柯文哲、郭台銘共商大計，但如果現在支持者各喜各愛，導致選票分散，就很危險、不容易下架民進黨，不容易政黨輪替了。

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