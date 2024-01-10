侯漢廷拿「綠內部報告」連賴清德名字都錯　潘孟安勸年輕人別學壞

▲全國競選總部總幹事潘孟安。（圖／賴清德競辦提供）



記者杜冠霖／台北報導

新黨北投士林立委候選人侯漢廷今（10日）爆料民進黨內部資料，內容包括羅織編故事抹紅對手、動用外交機關納稅錢自導自演、動用司法機關追殺政敵，以限縮兩岸交通航班等。對此，賴清德競選總幹事潘孟安回應，民進黨公文從來沒有統編，在加油站跟超商買東西才有，該份文件還用錯誤字體跟簡體字，太不認真了，呼籲選舉開大門走大路、正正當當比較好，年輕人不要學壞。

針對侯漢廷爆料文件，民進黨立委吳思瑤表示，侯漢廷是她選區的競選對手，候選人不要因為選舉瘋狂，細看他公布的內容，民進黨的公文不會有「政情」字樣跟統編，當中還有不少簡體字跟中國用語，連黨主席賴清德名字都誤植，民進黨文件不可能出這麼多錯誤。

吳思瑤說，選舉要保持理性，這次選舉是中國介選最嚴重的一次，各種爆料和假訊息一次比一次還離譜，希望不要再發生，也呼籲藍白候選人適可而止。

潘孟安則表示，今天早上看到這個通告嚇一跳，一直以為內容農場在境外，居然是在境內，而且非常不認真、要扣錢，用假訊息、公文，民進黨公文從來沒有統編，在加油站跟超商買東西才有統編。

潘孟安指出，該份文件還用錯誤字體跟簡體字，太不認真了，民進黨中央已經提告，呼籲開大門走大路、正正當當比較好，不要淨做這些偷雞摸狗的事，年輕人不要學壞。