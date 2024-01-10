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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆民進黨法律壓制郭台銘　趙少康：用什麼案子我都知只是不想講

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨對鴻海創辦人郭台銘喊話，要郭快表態，「你到底要做英雄、做梟雄、做狗熊？」民眾黨總統候選人柯文哲則酸，若真的把對方當朋友，就可以理解其苦衷，國民黨情緒勒索是不對的。趙少康今（10）日受訪反擊，郭這個人豈是會被人情緒勒索的？現在是民進黨在法律壓制郭、法律威脅郭，什麼案子去壓迫郭董他都知道，只是不便講。

▲趙少康參訪板橋動物之家。（圖／記者許靖騏攝）

▲趙少康參訪板橋動物之家。（圖／記者許靖騏攝）

趙少康今日下午參訪板橋動物之家，會後受訪時表示，希望郭台銘自己知道，只要民進黨繼續執政，就會繼續威脅他，還是讓國民黨執政，讓司法能夠公正。此外，趙少康也說，對所有赴中涉犯反滲透法的村里長也是一樣，民進黨只要當選就會繼續壓迫及威脅他們，只有侯康配當選才會用公正的司法來看待，才不會栽贓他們，不會給他們戴紅帽子。

至於怎看新黨立委候選人侯漢廷爆進黨選舉機密文件，內稱外部勢力介入要靠自導自演？趙少康回應，反正民進黨什麼事都中國介選，影片也稱深偽，任何資料都說北京介入；但那份資料如果是真的，那太可怕！簡直外交部、國防部、交通部等各方面都無所不在，想要控制選舉、給別人戴帽子、推到北京身上，包括村里長去中國，他們都預演好了，現在只是照劇本演，用民主得到政權來實施獨裁的民進黨。

國防部昨發布「防空警報」被抓包發生錯字、內容大烏龍，趙少康說，國防部會把火箭、衛星說成飛彈，甚至把警報講成空襲，等於老共要來打台灣，外國人看了嚇死，甚至行政院長陳建仁第一時間也說老共飛彈飛越台灣上空，而去年裴洛西來台真正發了4顆飛彈，政府都不講，昨天火箭載著衛星是5百公里高空，對台灣有何威脅，而且去年老共還發了60幾次衛星，政府也都無動於衷、不痛不癢，現在到了選舉怎麼把衛星當成飛彈？

趙少康批，民進黨選舉選到現在已經抓狂了，一看到這個消息好高興，以為撿到槍，想要用這個來擴大兩岸緊張，民進黨有時說緊張、有時說不緊張，搞不懂他們在想什麼，不過昨天事情蠻嚴重，蔡英文說有她在放心，但怎麼能夠放心呢？大家一點都不放心。

趙少康說，政府整個SOP應該要有，「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農昨晚也發文提出3點，質疑官方的緊急應變訊息「如此不明、落漆」，遭網友出征，講個真話就被民進黨群起而攻之，他們已經變成沒有人能講真話，而吳講的才是真話，結果就事論事還被出征，民進黨真的是容不下任何批評的話，真的非常可怕。

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