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老公冷戰回婆家「LINE不接不回」　人妻卻嗨爆！一票人笑：恭喜

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人妻最近跟老公吵架，結果對方直接回婆家住，電話、簡訊也不接不回；不過，她坦言，這次的冷戰反倒讓她鬆了一口氣，因為農曆春節將至，這樣就有理由不回婆家了。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」提到，「第一次跟老公冷戰那麼開心，吵完架後他就回婆家去了，然後簡訊、電話不接不回，真心希望他繼續保持到過年，千萬不要跟我和好，這樣我過年就不用給他面子，回婆家吃年夜飯了，覺得很開心。」

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▲▼營養師傳授吃年菜不發胖「5原則」 。（圖／Unsplash、Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

PO文引起熱烈討論，許多網友笑回，「他除夕前一天想和好，換妳冷戰」、「就這樣辦！替妳開心」、「除夕需要媳婦幫忙，老公立馬解除冷戰」、「恭喜~」、「應該再慢一點才是最佳冷戰時間點」、「太早冷戰了啦～還有一個月欸」、「晚上馬上找老公吵架（誤」、「加油喔！繼續努力下去，撐到過年後」、「冷戰期出國更爽，隊友秒內傷還沒藥醫」。

另外，對於夫妻冷戰的情況，就有苦主直言，「我老公也很愛玩冷戰，結婚前幾年覺得很難過，現在覺得不用跟他說話是件開心的事。我有跟小孩們說，一個男人連家事都無法處理，愛玩冷戰，老婆跑了就別哭，讓小孩借鏡，千萬別學爸爸，原生家庭真的很重要」、「我老公也愛冷戰，最長時間三個月，停了一個禮拜又開始一個月，一年有3分之2的時間是不講話的」。

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