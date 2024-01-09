超商春節肖像禮盒來了！超人力霸王爆米花超Q　蠟筆小新戳戳樂送禮券

▲7-11門市即日起開賣超豐富春節肖像禮盒，指定品項任選2件95折。（圖／記者周姈姈攝，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

距離農曆新年僅剩一個月，為滿足消費者採購年貨與送禮需求，就有超商即日起開賣多款超Q春節肖像禮盒，其中，超人力霸王迪卡變身爆米花桶，按下按鈕，眼睛還會酷炫發光，還有恐龍造型卡娜赫拉拍拍燈綜合堅果、美樂蒂旋轉花瓣糖果盤等，更有3款戳戳樂禮盒，有機會抽中500元超商禮券，趕快買來試試手氣。

7-11門市即日起至2月20日開賣超多肖像春節禮盒，指定品項任選2件95折，像是有「OPEN!故宮歡樂桶」、「OPEN!造型桶（葡萄蒟蒻）」、「超人力霸王迪卡造型爆米花桶」、「大耳狗甜蜜蜜棉花糖禮盒」、「史努比拍拍夜燈福義軒洋芋片禮盒」、「Hello Kitty旺來軟糖龍年存錢筒」、「卡娜赫拉綜合堅果龍年拍拍燈」、「美樂蒂旋轉花瓣糖果盤（附軟糖）」、「三麗鷗萌趣迎春脆笛酥禮盒」、「桂格養氣人蔘盒裝76瓶附行李箱」、「白蘭氏葉黃素飲＋卡娜赫拉行李箱」。

▲▼「超人力霸王迪卡造型爆米花桶」附贈背帶，按下胸前藍色按鈕，眼睛會酷炫發光。



▲「卡娜赫拉綜合堅果龍年拍拍燈」恐龍造型卡娜赫拉拍拍燈超可愛，綜合堅果輕烘焙鎖住營養，春節送禮、收禮都開心。



▲左為「白蘭氏葉黃素飲＋卡娜赫拉行李箱」，右為「桂格養氣人蔘盒裝76瓶附Hello Kitty行李箱」。

不僅如此，7-11門市還有開賣3款戳戳樂禮盒，讓春節聚會不無聊，分別為「OPEN!故宮戳戳樂開運禮盒」，一戳就能吃到飛機餅、拉麵丸子、米果、跳跳糖等4款傳統零食糖果；「蠟筆小新洞洞樂・戳500」附有8種口味爆米花，還有機會抽中500元7-11禮券；「Kid-o卡娜赫拉的小動物戳戳樂歡樂盒」每盒都有獎，還有機會抽中100元紅包或神秘驚喜小物。

▲「OPEN!故宮戳戳樂開運禮盒」一戳就能吃到飛機餅、拉麵丸子、米果、跳跳糖等4款傳統零食糖果。



▲「蠟筆小新洞洞樂・戳500」附有8種口味爆米花，還有機會抽中500元7-11禮券。



▲「Kid-o卡娜赫拉的小動物戳戳樂歡樂盒」每盒都有獎，還有機會抽中100元紅包或神秘驚喜小物。

另外，7-11門市還加碼好運龍來開心價門市優惠，1月10日起至1月15日止，指定春節禮盒任選可享2件79折，持6大銀行信用卡(國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦)、icash Pay、Pi拍錢包、橘子支付等指定支付工具結帳，全店全品類商品(不含香菸、受託代銷)享單筆滿500元立折50元、滿1000折100元。

7-11春禮預購則有「布丁狗龍年歡樂桶」、「鳳梨造型年糕（2入）」、「元寶造型年糕（2入）」、「龍喜錢來財源滾滾存錢筒」等，即日起至2月18日開放預訂，指定品項任選2件95折。

▲全聯年菜公布熱銷榜，其中包括十道團員菜3千有找的高CP組合。（圖／記者林育綾攝）

全聯今年年菜預購自去年10月開跑至今，較去年同期成長將近6成，預購將持續至2月1日。熱銷前5名中，有3名為年菜套組，分別是「京老舖十全十美團圓年菜組」、「阿秋師富貴發財組」、「六福開運年菜組」，顯見方便性高、可在家輕鬆享用的團圓桌菜，深受消費者青睞。

為了加強促銷，即日起至1月20日，會員到實體門市訂購年菜預購指定商品，單筆滿1000元，並於1月25日前取貨，就送「50元生鮮買菜金」；1月18日前搭配25周年慶「全聯樂透卡」，買卡消費最高享8%回饋外，最多還能累積4次抽百萬現金機會。