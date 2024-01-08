今突宣布沒年終！老闆喊「明年加倍奉還」　全體員工崩潰了

▲老闆喊話，今年沒發年終，明年再「加倍奉還」。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

過年倒數1個月，上班族都等著年終入袋！不過一名終極苦主哀喊，老闆今（8）日突然找大家開會，告知營收不如預期，因此不會發放年終獎金了，同時喊話「明年會加倍奉還」，讓全體員工崩潰！原PO也差點哭出來求問「今年年終當作借他，該相信嗎？」網友紛紛安慰，「可以開始找工作了！」

一名網友在PTT懷疑人生表示，老闆今天突然找全體職員到會議室一趟，先鋪敘疫情緣故影響大環境，導致公司營收不如預期，接著宣布「今年沒有年終可發！」

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說完這句話後，老闆也安慰員工別氣餒，強調「但是沒關係，這次年終當作是借給老闆的，明年會加倍奉還！」一番話讓原PO心涼了一半，求問大家看法「本肥該相信嗎？」

底下網友搖頭直呼，「他不發，你也拿他沒皮條啊」、「又畫了一個好大好圓的餅耶」、「可以開始找工作了」、「叫他寫個借據，還是給個抵押品吧」、「太坑了，建議離職」、「你有得選擇嗎」、「明年會是共體時艱，後年再補償」、「老闆法拉利要交車了」。

有網友幫分析，「其實年終本來就是福利沒必要發，然後『明年還年終』這個聽聽就好，如果你自己都不熟你老闆人品了，來這裡問也沒用。講難聽點，今天都不賺了，誰能保證明年會賺，如果公司前一年不賺錢沒發，怎麼可能能保證下一年賠錢還是會發」、「跟你聊聊不錯了，不發年終並沒有法規」。

事實上，老闆該不該給年終，可看勞資雙方當初是約定「經常性給予」，或是「恩惠性給予」，前者意味著公司必須給年終獎金，因其屬於工資的一部分；但後者就沒有發放年終的義務了。