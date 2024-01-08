丹丹漢堡「過年不營業」　員工爽休5天！營業額驚人曝光　

▲過年去高雄吃不到「丹丹漢堡」。（圖／記者林悅攝）



網搜小組／劉維榛報導

對服務業來說，假日人潮就是錢潮！而「速食南霸天」丹丹漢堡的高雄所有分店將在過年連休5天，引來一票遊客哀喊「又吃不到了」、「過年不能約丹丹」。有趣的是，一名前員工現身透露，某年上除夕班，只營業到下午2點，營業額非常可觀，「可以做平常假日1.5倍的營業額（累爆）！」

臉書粉專《高雄點 Kaohsiungtien》指出，高雄的丹丹漢堡門市春節一口氣連休5天，除夕到初四（2月9日至2月13日）都沒有營業，要遊客們別撲空了，「過年吃不到丹丹，望周知！」

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消息曝光後，全場網友狂讚，「良心企業（結果小年夜和初五直接忙爆）」、「很好啊，員工平常很辛苦，可以好好放假了」、「丹丹真的很強」、「餐飲服務業過年休五天！太好了吧」、「可以不用雙倍薪，員工也可以休息」、「賺到不需開過年，厲害」。

也有網友直呼，「也好啦，越多店休越有過年的感覺，小時候過年大家休所以要大採買，有過節感，現在大家都不休，和其他日子也差不多，像一般放假」。

留言串也調出一名前員工爆料驚人營業額，「以前還有除夕半天班，記得那時候我上到下午2點關店，可以做平常假日1.5倍的營業額（累爆）」、「現在太好了吧，以前颱風天狂風暴雨還要外送」。