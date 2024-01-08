▲領完年終想辭職？盤點3最佳時機華麗轉身。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

隨著時序準備迎接農曆春節，同時也是許多人思考人生是否轉職的時機！有些人認為領完年終就差不多可以閃人，但也有人認為應該是要把手上工作告一段落為好。想要留個名聲給人探聽？什麼時候才是離職的好時機，或許也根據自身條件不同，必須自我了解規劃。

年「中」離職：

如果你是屬於「裸退」，還沒有找好下一份工作的朋友，對你來說約在 6 、7 月的時候離職位最佳時機。且適逢新鮮人入職場時機，各大企業都會陸續釋出工作機會，預計到9月會達到面試高峰，因此裸退的大家可以運用時間充分準備，使入取率大幅提升。

年「終」離職：

沒錯，領完年終獎金就說再見也有優勢！如果努力了大半年，只剩幾個月就是發年終的時刻，不如忍耐一下，把獎金收進口袋在走。年後也是許多企業編製調整人事異動的時刻，同樣會釋出一些職缺，好好展現自我價值與優勢，絕對可以跳到一個更符合自己期待的工作。

找到工作後：

這個時間點乍聽之下絕對像是「廢話」，但你什麼時候開口提離職也是一門藝術！職場超過7成的人都屬於這一類人，畢竟小資族的生活不能沒有收入。不過也正是這種臨時要跟老闆說掰掰，不讓他有半點預期心理的離職方式往往最容易出問題。首先要看下手邊工作是否告一段落，且要先算清楚符合勞基法的向雇主預告離職時間，依照個人任職時間不同，好讓公司有緩衝期，也最好不要壓底線跟主管題離職，不然會讓你夾在中間騎虎難下，不然就是得撕破臉拿勞基法壓主管，到頭來名聲臭掉得不償失。