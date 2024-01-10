批綠執政「吃銅吃鐵貪婪模樣」　管中閔：集中力量下架民進黨

▲管中閔在臉書PO文，呼籲集中力量下架民進黨。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者許敏溶／台北報導

2024總統大選進入最後倒數，上周首次幫國民黨總統候選人侯友宜站台的前台大校長管中閔，今（10日）在臉書PO文，批評民進黨執政後「吃銅吃鐵吃台灣的貪婪模樣」，掌握權力後的傲慢，全黨力挺學術抄襲者，更讓台灣被外國媒體視為「全世界最危險的地方」，公開呼籲集中力量，支持正直勇敢的侯友宜，下架民進黨，重建一個乾淨、有未來的台灣。

國民黨總統候選人侯友宜7日在高雄夢時代舉辦萬人造勢活動，管中閔到場助講，也是管中閔的首次站台。今天管中閔再度發文挺侯友宜，指自己已經67歲，經歷過人生各種高峰和谷底，目前無任何職位在身，也無任何野心，更不期待未來還有任何職位，一心唯願台灣安全。

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管中閔批評，民進黨執政後，吃銅吃鐵吃台灣的貪婪模樣，甚至攸關人民生命的新冠疫苗，也可以成為覬覦目標。更看盡民進黨掌握權力後的傲慢，將社會上的重要價值和道德都踩在腳下，毫無顧忌的包庇為非作歹的人，全黨力挺學術抄襲者，全黨共同侵害學術自由，寧可讓台大長達一年沒有校長也在所不惜。如果再繼續這樣下去，台灣終將墜落深淵，無法回頭。

管中閔進一步指出，更不可思議的是，民進黨治下的台灣，竟被外國媒體視為「全世界最危險的地方」；自己在外島服役時，也正是美國與中華民國斷交，廢除協防條約的那兩年。即使在那些危疑年代，從未像今天一樣感覺到戰爭的陰影正在迫近。「你們或許不相信，我去年竟然去買了一本《戰爭下的平民生存手冊》，而且認真記下必須事先準備的東西。」

管中閔提出呼籲，「請你們幫忙轉告朋友與親人，大家集中力量，支持正直勇敢的侯友宜，下架民進黨，重建一個乾淨、有未來的台灣。」

隨後侯友宜也在該篇貼文下方留言回應，表示感謝管校長的支持，「我們在年少時都經歷過兩岸緊張，原以為我們的孩子這輩子不需要再感受國家存亡的緊迫，沒想到民進黨執政後，兩岸關係巨變、戰爭風險不斷升高，人民又再一次需要翻閱《戰爭下的平民生存手冊》，很是感慨。」

侯友宜強調，所有的人生夢想和生活小確幸都建立在和平之上，「我若擔任總統，一定努力緩和兩岸關係，讓台灣人找回安居樂業！」

管中閔臉書貼文全文如下：

親愛的 C & V,

今天的晚餐非常愉快，雖然九點不到你們就必須道別。我知道你們急著回家，去哄兩個寶貝們入睡。看著你們夫妻牽手走向巷子那一端，我忍不住對內人說，多幸福的一家啊！

似乎還是不久以前，我們也曾是這樣，趕著回家陪孩子們。生命是一種恩賜，讓我們有著三十年安定的生活，陪著孩子們長大，而我自己也得到發展機會，並且看到許多學生在學界嶄露頭角。即使經歷了 2018 年那樣的波折，我還是感謝老天讓我僥倖存活，我才得以完成生命中最重要的一些工作。

只是我從來沒有想到，三十年後我居然必須擔憂臺灣的未來。這些年來，我們看到民進黨執政後吃銅吃鐵吃臺灣的貪婪模樣；甚至攸關人民生命的新冠疫苗，也可以成為他們覬覦的目標。我們也看盡他們掌握權力後的傲慢，將社會上的重要價值和道德都踩在腳下，毫無顧忌的包庇為非作歹的人，全黨力挺學術抄襲者，全黨共同侵害學術自由，寧可讓臺大長達一年沒有校長也在所不惜。如果再繼續這樣下去，臺灣終將墜落深淵，無法回頭。

更不可思議的是，民進黨治下的臺灣，竟被外國媒體視為「全世界最危險的地方」。我是在反攻大陸教育中長大的一代；我在外島服役時，也正是美國與中華民國斷交，廢除協防條約的那兩年。即使在那些危疑的年代，我從未像今天一樣感覺到戰爭的陰影正在迫近。你們或許不相信，我去年竟然去買了一本《戰爭下的平民生存手冊》，而且認真記下必須事先準備的東西。

其實不只是我；我們共同的朋友 A（從美回臺創業有成，幾年前結婚，才有了一名可愛的女兒），他比我們更焦慮。過去一年他反覆告訴我，他最關心的不是自己的事業，而是臺灣的安全。他希望小孩能在臺灣快樂成長，有著更美好的未來。我其實沒有任何令他安心的答案。

這些也正是我們今天晚餐的話題。謝謝你後來讓我和令堂通電話，讓我有機會告訴她，這正是擺脫民進黨的關鍵時刻，我們必須集中力量，替中華民國選擇一位正直、有胸襟、更有勇氣的領導人。我很高興聽到她肯定的答覆：「會啦！我也會去跟朋友說啦！」

我如今行年 67, 經歷過人生各種高峰和谷底，目前已無任何職位在身，也再無任何野心，更不期待未來還有任何職位（我如果還眷戀權力或職位，現在應該仍是臺大校長）。我既無所求，一心唯願臺灣安全；我深信只有臺灣安全了，像你們一樣的青年人才有未來，你們和 A 的小孩才可能在這裡快樂成長。

請你們幫忙轉告朋友與親人，大家集中力量，支持正直勇敢的侯友宜，下架民進黨，重建一個乾淨、有未來的臺灣。

握手

中閔 2024.1.8

