管爺降臨爆歡呼！管中閔高雄挺侯友宜　「唯一心願下架民進黨」

▲高雄造勢今登場管中閔現身力挺侯友宜。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

2024總統大選進入短兵相接的肉搏戰階段，國民黨總統候選人侯友宜今（7）日下午於高雄夢時代舉辦萬人造勢活動，神秘嘉賓台大前校長管中閔人生首場助講便獻給高雄，他致詞時表示，民進黨吃銅吃鐵，這是他卸任台大校長一周年的日子，只有一個心願，就是台灣要幸福，民國113年1月13號送侯友宜進總統府！

管中閔出場時，現場響起熱情歡呼。管中閔表示，大家可以想像這是他第一次的站台經驗，就獻給高雄，民主精神就是人民監督跟做主，今天就要問，現在的執政黨是什麼樣子？就是吃銅吃鐵，天上的風、海裡的船，什麼都要吃，把台灣都吃了！

管中閔批，民進黨謀財害命，給你萊豬萊牛，卻不給人民選擇機會，不給人民疫苗跟口罩，要人民的錢又要人民的命，搶奪人民的財產，想想疫情期間，多少人不能回台，迫害了學術自由，「倒楣的就是我！論文抄襲對民進黨也不在乎，越歪他們與喜歡，人民對他們憤怒又怎樣，他們才不鳥你們！」

管中閔說，民進黨只會瓜分台灣人利益，這種民進黨就該下架！以前時代人民沒辦法教訓政府，但現在是民主時代，要用選票讓他們滾蛋！怎樣的政黨就有怎樣的候選人，因為就是劊子手，要支持正直有胸襟的侯友宜！領導人一定要正直，才不會有吃銅吃鐵的事情發生，有勇氣的領導人，面對問題時不會猶疑閃躲，這才值得信賴！

「侯友宜的勇氣，一個人單槍匹馬面對持槍的悍匪，為了人民勇往直前！」管中閔說，關鍵時刻，看到另外一個候選人領著國家薪水，卻說中華民國是災難，這樣有資格當總統？一定要集中選票下架民進黨！

管中閔稱，自己現在沒有任何職務，對於未來也沒有野心，今天就是他卸任台大校長一周年的日子，只有一個心願，臺灣一定要安全，青年一定要有未來，人民一定要有幸福。