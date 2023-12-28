屏檢查獲大選賭盤　他下注1300萬！9交保5請回

▲屏東檢調警查獲選舉賭盤，查扣現金及本票 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東檢方於本月4日查獲余姓男子涉嫌經營總統、副總統賭盤，向法院聲押獲准後，持續追查，經比對資料後過濾掌握賴姓男子等14人到案，查扣現金及帳面賭金3億8240萬，訊後分別諭令50萬、20萬不等金額交保。

屏東地檢署於今年11月間接獲有關以總統選舉結果為標的之選舉賭盤情資，進而查獲余姓男子涉經營每注金額1萬元、以「特定總統候選人讓票數十萬」為內容之選舉賭盤，經比對扣案帳冊等資料持續清查涉案嫌疑人，於上週向屏東地院聲請核發搜索票獲准後，27日指揮專案小組傳喚嫌疑人共14人到案。

查悉嫌疑人賴男、黃男等9人向余男下注之金額達1300萬、700萬元不等，並查扣賭資現金323萬6600元、支票及本票共22張，合計面額達3億8240萬元及手機等物，經檢察官複訊後，認賴、黃等人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法第88條之1、刑法第266條賭博罪嫌，分別諭知以20萬元至50萬元不等之金額交保候傳，5人請回。

屏檢表示，在選前倒數計時的時刻，將持續全力查緝任何透過金錢、暴力等手段影響選舉公正性之不法行為，並呼籲全民勇於檢舉選舉不法，齊心維護乾淨選風、落實選賢與能。