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社會 社會焦點 保障人權

總統選舉賭盤吸金逾700萬！　新竹地檢2周破兩案...3嫌交保

▲▼總統大選將至，新竹地檢署2周就偵破2起選舉賭盤案。（圖／翻攝自記者陳凱力）
▲總統大選將至，新竹地檢署近2周內就偵破2起選舉賭盤案。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

2024總統大選倒數24天，新竹地檢署加強查緝選舉賭盤，從12月7日迄今，就查獲2件非法選舉賭盤案，其中一案初估金流約700餘萬元，另一案現場扣得現金385萬餘元。兩案主嫌洪、楊、張姓男子訊後都依涉違反總統副總統選舉罷免法、圖利聚眾賭博罪嫌，分別以10萬到20萬交保候傳。

新竹地檢署近2週內就查獲2件選舉賭盤案，一案為洪姓男子在新竹市北區住處，涉嫌非法經營運動網路簽賭站，並提供本次總統副總統選舉結果為投注標的賭盤，以每注金額1萬元與賭客對賭，專案小組於本月7日持搜索票搜索查獲後，繼續溯源於同月13日逮捕楊姓男子涉案。

全案經兩波搜索行動，共計扣得相關下注紀錄、手機電磁紀錄等物，初估經營非法運動網路簽賭站賭資金流約700餘萬元、選舉賭盤下注金額3萬元。檢察官訊問洪男、楊男後，認兩人涉違反總統副總統選舉罷免法、刑法圖利聚眾賭博罪嫌，分別以10萬元、20萬元交保候傳。

另案為張姓男子在新竹市北區租屋處，涉嫌非法經營運動網路簽賭站，並提供本次總統副總統選舉結果為投注標的賭盤，以每注數千至5萬元不等金額與賭客對賭，經專案小組於18日持搜索票搜索，扣得現金385萬餘元、手機、點鈔機等物，並查證兩名賭客分別以5萬元與張男對賭選舉賭盤。張男訊後依涉違反總統副總統選舉罷免法、圖利聚眾賭博罪嫌，以20萬元交保候傳。

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