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大玩SM「2年後挨告性侵」不起訴　他反咬女友誣告求償80萬吞敗

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲情侶玩SM女告強制性交獲不起訴後，男再告女友誣告。（示意圖／CFP）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一對情侶6年前在網路認識交往，相約到飯店過夜玩SM性遊戲後，女友想分手又受不了對方直傳訊逼交往，2年後報警提告強制性交罪，經宜蘭檢警調查，涉犯嫌疑不足獲不起訴處分，男再控對方誣告並求償80萬元；彰化地院審結，無法證明女子有誣告犯行，判無罪，也駁回求償聲請。

判決書指出，2人於2017年交往3個月後到飯店玩性愛SM，女方事後認為其行為有異，又受不了男子一直糾纏，於2019年11月17日零時23分許，前往報警指控對方，在住宿飯店時，用繩子將她手腳綑綁，滴蠟油，用皮帶鞭打，絲毫不顧她反抗，強行對她強制性交犯行共3次。全案經宜蘭地檢偵查，認犯罪嫌疑不足，不起訴處分後，女子被男友提告「誣告」，被彰化地檢提起公訴。

被告及其辯護人向法官辯稱，之前因缺乏證據不起訴處分，男子還不斷的安撫要與她交往、結婚，提供經濟支持，因此女子後續也向員警表明不願意再繼續追究男子的責任，顯然並無任何誣告犯意。男子也向法官證稱，當時要進飯店前跟她說好會從事性行為及SM。

男子在飯店完事後，還前往醫院就診，被診斷出「男性賀爾蒙低下」，法官認為證人既然可以到飯店發生性行為，顯然當下並非處於無法為性行為狀態；女子也曾說「我和你做了愛，月經到現在沒來，因為牛沒買事後藥吃」，可見發生性行為，並非全然無據。

女方在性事過程中有意停止，因此受有精神創傷罹患重度憂鬱症及創傷後壓力症候群，法官認為，由於性侵害相關案件對於被害人而言，通常是羞赧、難以啟齒，女子於事發2年後才前往警局提出告訴，無法證明被告有檢方所指誣告犯行，不能證明被告犯罪，判處無罪。全案可上訴。

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