上百人遭詐買虛擬「垃圾幣」　警查扣上億現金！出動4台點鈔機

記者陳以昇／新北報導

新北市日前接獲多起投資虛擬貨幣詐騙案，新北刑大鎖定不法集團以投資虛擬貨幣進行詐騙吸金，實則買到「垃圾幣」及「空氣幣」，約有上百位民眾受害，警方兵分多路，在雙北市及台中15處地點，逮捕主嫌等14人到案，查扣現金上億元及各類虛擬貨幣價值1億800多萬元，總金額2.2億元，全案依詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。

▲警方在詐團主嫌家中查扣上億現金。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，50歲林姓男子與39歲潘男組成詐騙集團，透過IG社群軟體誘騙被害人，投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，表示將會在國內外知名交易所上市，屆時可迅速致富，待被害人發現幣價直線掉落無法流通變現，才知道遭到詐騙。

上百名被害人受騙後相繼報案，新北市刑事警察大隊獲報會同調查局臺北市調查處，由台北地檢署主任檢察官曾揚嶺及檢察官陳玟瑾指揮，2日動員上百名警力，兵分多路，在雙北市及台中地區的15處詐團聚點，逮捕林男等14人，查扣現金1億1152多萬元，各類虛擬貨幣價值1億800多萬，總計2.2億元。

警方在林男位在台北市住處查扣上億元現金，共出動4台點鈔機連夜清點，花費將近4個小時才清點完畢，並重兵戒護至銀行存入完成扣押，訊後依詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦，並將擴大清查其他被害人。

警方表示，嫌犯誆稱虛擬幣是最新科技，再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例，大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值，未來看漲具有極高報酬且有專業團隊帶盤操作，更透過網路社群發布行銷資訊，讓被害人誤認所購買的是投資標的誘使持續投入大量資金，實際上則是買到「垃圾幣」及「空氣幣」。