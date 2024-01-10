侯漢廷稱綠內部資料「管控兩岸航班」　綠揭2疑點：誰會公文打統編？

▲北市新黨議員侯漢廷。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

新黨北投士林立委候選人侯漢廷10日爆料民進黨內部資料，文件共計7頁，內容包括羅織編故事抹紅對手、動用外交機關納稅錢自導自演、動用司法機關追殺政敵，以限縮兩岸交通航班等。民進黨立委林楚茵批評，境外勢力的假訊息也太粗糙，台灣人誰會在公文打統編？也根本不用「政情」而是「輿情」，內文甚至出現簡體字，這假文件太不專業，要扣錢。

針對侯漢廷爆料文件，林楚茵表示，境外勢力的假訊息也太粗糙，第一、一般台灣人只有在去買東西才會發票打統編，誰會在公文打統編？第二、台灣人根本不用「政情」這個詞，這是中國人的說法，「輿情」才是台灣人的說法。

林楚茵指出，第一頁就出現錯誤資訊， 後面根本不用看下去，這種憑空杜撰的文件竟然還有立委候選人拿出來開記者會，水準差到連基本常識都沒有。根本是又笨又壞，笨的是想幫中國造假，但連基本分辨真偽的能力都沒有；壞的是，當境外敵對勢力的在地協力者，可惡至極，這樣的候選人一票都不能給。

林楚茵表示，看了一下內文寫得到底多荒唐，赫然發現有「簡體字」，這假文件太不專業，要扣錢，選戰進入最後一周越來越多抹黑抹黃的假消息，看到這些選舉造謠的奧步，大家一定要心頭抓乎定，堅定挺台灣。