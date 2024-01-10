　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯漢廷稱綠內部資料「管控兩岸航班」　綠揭2疑點：誰會公文打統編？

▲▼ 蔣萬安針對113年度市府施政計畫及113年度台北市總預算案歲歲出暨附屬單位預算案財源及編製經過與詢答-侯漢廷。（圖／記者黃克翔攝）

▲北市新黨議員侯漢廷。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

新黨北投士林立委候選人侯漢廷10日爆料民進黨內部資料，文件共計7頁，內容包括羅織編故事抹紅對手、動用外交機關納稅錢自導自演、動用司法機關追殺政敵，以限縮兩岸交通航班等。民進黨立委林楚茵批評，境外勢力的假訊息也太粗糙，台灣人誰會在公文打統編？也根本不用「政情」而是「輿情」，內文甚至出現簡體字，這假文件太不專業，要扣錢。

針對侯漢廷爆料文件，林楚茵表示，境外勢力的假訊息也太粗糙，第一、一般台灣人只有在去買東西才會發票打統編，誰會在公文打統編？第二、台灣人根本不用「政情」這個詞，這是中國人的說法，「輿情」才是台灣人的說法。

林楚茵指出，第一頁就出現錯誤資訊， 後面根本不用看下去，這種憑空杜撰的文件竟然還有立委候選人拿出來開記者會，水準差到連基本常識都沒有。根本是又笨又壞，笨的是想幫中國造假，但連基本分辨真偽的能力都沒有；壞的是，當境外敵對勢力的在地協力者，可惡至極，這樣的候選人一票都不能給。

林楚茵表示，看了一下內文寫得到底多荒唐，赫然發現有「簡體字」，這假文件太不專業，要扣錢，選戰進入最後一周越來越多抹黑抹黃的假消息，看到這些選舉造謠的奧步，大家一定要心頭抓乎定，堅定挺台灣。

ET快訊
快訊／又有機長聽錯指令！　福岡機場出狀況
超商大夜下班騎重機衝彰化　桃園男後座摔下被輾死
街上突昏倒　下秒遭輾爆頭亡
小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」！尬認：對我很不爽
27歲警自轟「化厲鬼報仇」！澎湖爸媽接噩耗　急奔板殯
快訊／三重警自轟亡！留遺言「化厲鬼報仇」　游毓蘭被tag救不
快訊／陳匡怡發聲！　還原「當張孝全小三」真相
行人違規過馬路　害騎士慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍批國防部警報「賣亡國感」　綠委點警報必要性：為何怪提醒的人？

跨海金門輔選！宋楚瑜談兩岸對話：從不涉「政治協商」的議題切入

挨控「約未成年辣妹徹夜喝酒」李柏毅提告　李眉蓁喊：誠實面對

侯漢廷稱綠內部資料「管控兩岸航班」　綠揭2疑點：誰會公文打統編？

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

轟綠把國家簡訊當自家動員令　國民黨、陳永康：誰該下台負責？

國家級警報出包！衛星、飛彈分不清　王惠美酸：不要「菜英文」

柯營前幕僚接連現身力挺！　王婉諭：大家為台灣好的心情一致

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

藍批國防部警報「賣亡國感」　綠委點警報必要性：為何怪提醒的人？

跨海金門輔選！宋楚瑜談兩岸對話：從不涉「政治協商」的議題切入

挨控「約未成年辣妹徹夜喝酒」李柏毅提告　李眉蓁喊：誠實面對

侯漢廷稱綠內部資料「管控兩岸航班」　綠揭2疑點：誰會公文打統編？

幕後／民眾黨傳聯繫民進黨沿用12日場地　柯辦駁：請民進黨準時拆完

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

「棄于保鍾」布條惹火于美人　大罵鍾小平：台灣政壇恐怖情人

轟綠把國家簡訊當自家動員令　國民黨、陳永康：誰該下台負責？

國家級警報出包！衛星、飛彈分不清　王惠美酸：不要「菜英文」

柯營前幕僚接連現身力挺！　王婉諭：大家為台灣好的心情一致

美警察開車撞死人　19歲孕婦喪命！腹中7月女嬰「奇蹟存活」

「表弟」卡森斯懂格林為何想退休　「對他人身攻擊不公平」

台灣的總統大選很熱鬧　新住民：期待心目中的候選人勝出

伯母沒生孩！阿嬤怒噴「老雞X」暴打羞辱...他嘆：會有報應

9年沒賺錢　彭博：Twitch將裁員35％　500人受影響

《非殺人小說》開播倒數　于子育挑戰底線「連自己都沒見過的樣子」

江承諺完成簽約　台鋼雄鷹擴編球員薪資公布

年前結合廟宇辦徵才　斗六就業中心辦17場釋出500+職缺

快訊／泰越捷機長聽錯指令！　誤闖福岡機場「死路」動彈不得

香蕉哥哥個人FB遭盜「10年回憶瞬間消失」！　照片全沒了：很難過

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

蕭萬長登「3大報頭版」向民進黨宣戰　廣告金主曝光

「芒果乾」飛過台灣上空　狂吸1.4萬網朝聖

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

賴清德駁私生子傳言　邱毅再開砲

吳怡農批「國防部落漆」被出征　深夜回應了

小商人再出招！　30秒影片指「林國慶與黑道酒店同歡」

不只「衛星變飛彈」　國防部國家警報還有這處誤翻

侯友宜電影級競選影片《台灣的未來》

幕後／中共射火箭「我軍14分鐘決策過程」曝　數10秒決定警報簡訊

談國家級警報　賴清德：人民有知的權利

快訊／總統府分析情資定調　中共發射衛星「非介選」排除政治企圖

高端疫苗該公開？薛瑞元：鴻海也不敢公開BNT合約

王婉諭哽咽重提小燈泡　淚談廢死議題

網軍又翻船！蕭美琴粉專驚見「伊拉克管理員」　台灣女婿揭真相

更多熱門

相關新聞

侯辦批公然說謊！薛瑞元反嗆：有人不懂國字

侯辦批公然說謊！薛瑞元反嗆：有人不懂國字

侯友宜競選辦公室今（10）日召開記者會公布新證據，櫃買中心經查證，明確表示高端疫苗採購合約是「雙方均負有保密義務之要求」，直接打臉衛福部長薛瑞元說的「我們沒有要求他要保密」，顯示他公然說謊。薛瑞元稍早受訪表示，這內容就說明是「基於合約內容保密」不是「採購機關要求保密」，他反嗆，問題在於有人不懂國字，「總共才十幾個國字，難道搞不清楚嗎？」

被指約未成年辣妹喝酒李柏毅提告　李眉蓁回應

被指約未成年辣妹喝酒李柏毅提告　李眉蓁回應

李㼈腿傷助陣　陪賴坤成邁向最後一哩路

李㼈腿傷助陣　陪賴坤成邁向最後一哩路

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

姚正玉拜託搶救台南唯一非綠女性！

關鍵字：

林楚茵2024立委台海局勢認知作戰短影音假消息國民黨民進黨侯漢廷2024台北市立委2024六都立委

讀者迴響

熱門新聞

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

罹癌王「有6症狀」多已中晚期！3類食物快戒

女大生被金主們包養　不雅內容全都錄

好萊塢女星辛蒂摩根陳屍家中！「屍體飄出惡臭」

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面