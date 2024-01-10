韓國瑜重申「堅定投給侯康配」　強調：不能對立要靠合作共贏

▲國民黨不分區立委候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數3天，國民黨不分區立委候選人韓國瑜日前在造勢活動中指民眾黨總統候選人柯文哲「熱鬧但不會贏」，喊話選票應盡快回流國民黨侯康配。他10日再度於臉書重申「請堅定投給3號侯康配」，並強調「聯合政府是我們最莊嚴的承諾」，侯康領導的政府一定會貫徹政黨合作，不能再搞對立內耗，而是要靠合作共贏。

「所有支持我的、信任我的好朋友們，這次總統選舉，請堅定地投給3號侯康配」，韓國瑜表示，從2024選戰正式鳴槍開跑至今，在超過100場的站台中，他一直反覆強調一件事，「2024是一場不能輸的選戰。」

韓國瑜指出，「四年前，我們輸了」，人民將權力交給一個利益大於人民、失德更勝失能的政府，於是高端疫苗、巴西雞蛋、非核騙局等，都只是檯面上被挖出的冰山一角，還有動輒幾十億、上百億的各種貪腐弊案，數以萬計的高薪酬庸與網軍護航，掩蓋了台灣只剩下股市房價的富裕假象，國家整體競爭力卻節節下滑的衰退真相，「四年又四年，肥了利益團體，瘦了台灣基層民眾。」

韓國瑜強調，然而2024的情勢比起四年前更加兇險，戰爭成了各國賣國政客與黑心霸權們的提款機，烏克蘭、敘利亞、加薩走廊都是台灣的前車之鑑，只要幾顆砲彈，台上政客大佬和台下利益團體賺了滿盆滿缽，可是台灣老百姓們幾代人的心血，房產、股票、工作、學業都將在一瞬間化為灰燼，「所以任何一個鼓勵你用戰爭守護台灣的人，都是21世紀最愚蠢也是最惡毒的詐騙份子。」

「如果2024繼續由民進黨執政，台灣將在貪污無能的路上越走越遠，同時距離戰爭人禍越來越近」，韓國瑜強調，「民主要制衡，政黨要輪替」，支持國民黨總統正副候選人侯友宜、趙少康才是2024守護台灣的唯一方式，他要呼籲所有期待政黨輪替和信任他的好朋友們，聯合政府是他們最莊嚴的承諾，過去的台灣只有政黨對立，但侯康領導的政府一定會貫徹政黨合作的互補相成，因為一個安居樂業、富強康樂的台灣，不能再搞對立內耗、而是要靠合作共贏。

「在國家人民之前，我們每一個人都是渺小的，但我們手中的選票是偉大的」，韓國瑜重申，請大家1月13日一定集中選票支持侯友宜 、趙少康，只有侯康贏了，我們才有機會在中華民國的羽翼之下，守護一個與民同享、與民共富的大台灣。