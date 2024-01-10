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高端保密爭議！侯辦拿證據批公然說謊　薛瑞元反嗆「有人不懂國字」

▲▼薛瑞元聯訪 立法院臨時會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長薛瑞元，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

侯友宜競選辦公室今（10）日召開記者會公布新證據，櫃買中心經查證，明確表示高端疫苗採購合約是「雙方均負有保密義務之要求」，直接打臉衛福部長薛瑞元說的「我們沒有要求他要保密」，顯示他公然說謊。薛瑞元稍早受訪表示，這內容就說明是「基於合約內容保密」不是「採購機關要求保密」，他反嗆，問題在於有人不懂國字，「總共才十幾個國字，難道搞不清楚嗎？」

高端爭議隨著大選腳步將近越演越烈，侯辦發言人黃子哲、江怡臻與大同士林立委候選人游淑慧召開「薛瑞元說謊?!揭露高端疫苗採購合約是誰要求保密」記者會。

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黃子哲指出，當時他就揭露高端發布的重大訊息載明「依採購機關要求，合約其他細節不予公開」，但民進黨一概撇清說不清楚為何高端發出該重訊內容，因此他在2022年11月3日向金管會證期局檢舉，最後櫃買中心回覆內容為「基於合約雙方均負有保密義務之要求」，表明高端與衛福部相互要求保密。

薛瑞元今日受訪表示，這樣的寫法代表是「基於合約內容保密」，不是「採購機關要求保密」，這已經說明很清楚，但問題就出在有人不懂國字，「總共才十幾個國字，難道搞不清楚嗎？」

至於高端新冠疫苗採購合約是否提前公開？高端表示，昨日 收到衛福部疾管署來函公文，建請同意提早解除有關新冠疫苗緊急採購之保密合約。 高端為上櫃公司，為符合公司治理運作及保障4.6萬名股東權益，將依法召開董事會討論決議。

被問及是否已得知高端開董事會時間？薛瑞元表示，開董事會時間不用和衛福部通知，以公司規範處理就可以，衛福部無法特別要求。

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