呱吉不忍了！《夜夜秀》髒話開噴黃國昌　總統、政黨票全表態

▲呱吉上《賀瓏夜夜秀》，開場先是花1分鐘開噴黃國昌。（翻攝自STR Network YT頻道）

圖、文／鏡週刊

台北市議員、網紅「呱吉」邱威傑日前與時代力量黨主席王婉諭一起上《賀瓏夜夜秀》，主持人介紹他出場時，呱吉先是花1分鐘開噴離開時力加入民眾黨的黃國昌，談到投票的意向，他也大方亮票表態。

呱吉上台後先是要求給他1分鐘「靠北黃國昌」，他表示，很多人不知道時力有3種口味，黃國昌口味、林昶佐口味兩邊非常不合，而邱顯智口味一直想把黃跟林拉在一起，結果5、6年前黃國昌宮鬥將林昶佐那一派全部掃蕩出局，但如今黃去加入民眾黨。呱吉比喻，如果這是在打電玩《英雄聯盟》，那黃國昌就是那種中離隊友，最後還忍不住飆出髒話。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大選投票日將至，呱吉建議大家「喜歡誰就投給誰」，他也直接亮票表態，表示總統票會投給民進黨的賴清德，但政黨票會投給時代力量，一旁的王婉諭聽了超開心，隨即向他握手致意。

▲呱吉表示政黨票會投給時代力量，一旁的王婉諭聽了超開心。（翻攝自STR Network YT頻道）

談到黃國昌加入民眾黨，王婉諭表示並不意外，她認為黃國昌很聰明也會盤算，去民眾黨可以獲得穩定的不分區立委席次，甚至是「聽牌」法務部長，或期望未來可以當首長，老實說時力目前確實難以給予黃國昌這樣的保證，「我想他這個選擇也是蠻『理性科學務實』的。」

王婉諭表示，黃已經對時力冷淡很久了，「我們從2020年底就聯絡不上他了，已經很久沒有講話了。」王婉諭還說，本來期待716遊行時可以跟黃國昌說到話，但最後也沒有。被問到如果見到黃國昌想說什麼？王婉諭回覆說：「好久不見，還記得我們嗎？」賀瓏聽了便調侃：「好可怕，好像前女友的感覺。」

更多鏡週刊報導

王婉諭《夜夜秀》談廢死 「小燈泡與行凶者生命絕不等值」哽咽了

吳欣盈《夜夜秀》北市租金1萬5猜「6千8」 賀瓏：你看我們過得多苦啊

侯友宜台中造勢「模擬總統宣誓就職」 網酸：只能自嗨了