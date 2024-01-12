直擊／線上25萬、現場20萬　賴清德板橋造勢擠不進去、支持者場外響應

▲賴清德板橋選前之夜造勢。（圖／賴清德競總提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（12日）晚間分南北兩場造勢，在板橋第二運動場「美德站出來！TEAM TAIWAN 迎向勝利選前之夜」活動開始10分鐘已經破5萬人，還有大批支持者等待安檢進場，外面路口也已經塞滿，8點20分左右，中場表演活動結束後，主辦單位也統計現場支持者20萬人、收看直播者也超過25萬。仍有許多擠不進去的熱情民眾在場外共襄盛舉。

賴清德競選總部在選前之夜選擇台南、新北雙造勢，台南場湧入7萬支持者，而新北造勢部分，《ETtoday新聞雲》直擊現場狀況，天氣雖冷但支持者熱情不減，活動尚未開始，外面排隊進場的支持者們已經在高喊賴清德、蕭美琴凍蒜，場面相當熱絡。

觀察現場人潮，年輕支持者人數不少，且都攜帶自製看板到場，還有民眾高舉「彩虹挺台灣毛巾」等標語，或是攜帶不分區立委候選人王義川應援旗幟。現場座位已經坐滿、板橋第二運動場的看台區也座無虛席，仍有支持者不斷準備進場。

今天晚間包含賴清德、蕭美琴、綠營大咖總統蔡英文、行政院長陳建仁、前行政院長蘇貞昌、競總主委余天、新北市立委候選人、流氓教授林建隆到場接力助講，要催出支持者最大熱情。

▲112民進黨選前之夜，民眾陸續湧進板橋第二運動場。（圖／記者李毓康攝）