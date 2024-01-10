馬英九稱「可以跟習近平合作」　潘孟安：難怪柯文哲說中共挺侯友宜

▲前總統馬英九。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九接受「德國之聲」專訪時表示，自己認為中國總書記習近平是可以合作的人，我不認為他在推動統一，「就兩岸關係而言，你必須相信他。」對此，賴清德競選總幹事潘孟安今（10日）回應，馬英九中國大夢應該可以醒了，叫台灣2300萬人信任一個整天想要武統的人，也可看到侯康配就是馬英九馬前卒，難怪柯文哲會說侯友宜是中共支持的對象，馬前總統可能要去看看有沒有什麼問題。

馬英九日前接受「德國之聲」專訪，他表示，自己不認為習近平在推動統一。對於媒體詢問是否認為習近平可以合作？馬英九回應，這取決於你如何與他合作，我認為可以的。媒體也追問是否認為可以信任習？馬回應，就兩岸關係而言，你必須相信他。

對於馬英九受訪內容，潘孟安表示，很遺憾曾經的國家領導人、馬英九，一輩子受到台灣孕育，卸任總統後認知出現問題，為什麼要相信習近平？一個整天想要武統、統一台灣的人，卻叫台灣2300萬人信任他。

潘孟安指出，馬英九中國大夢應該可以醒了，不要再陷入這樣的迷思，從此也可看到侯康配是馬英九馬前卒，難怪柯文哲會說侯友宜是中共支持的對象，馬前總統可能要去看看有沒有什麼問題。