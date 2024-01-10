突收陌生訊息…打開驚見「女友嘿咻前任」！他全身顫抖：心情好亂

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

一名網友表示，最近突然收到陌生訊息，沒想到打開一看竟然是女友和前任的愛愛影片，讓他心情大受影響，當下忍不住全身顫抖、眼眶泛淚，雖然先前就知道女友前任的存在，但不知道2人有拍影片，讓他無法接受，不知道該怎麼面對這種狀況。文章曝光掀起熱議。

原PO在Dcard發文表示，最近收到一則陌生訊息，點開來是1分鐘的性愛影片，由於女方當時是趴著的姿勢，因此可以看到屁股上面的痣，他隨即認出這就是女友的背影，思緒瞬間被打亂，「我們在一起快一年了，我們雙方口中都談著理想與未來甚至結婚，我們天天生活在一起，而且雙方家長都認可了對方」，沒想到現在卻被抹煞掉。

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原PO看到的當下，也忍不住全身顫抖、心灰意冷，眼淚不停在眼眶裡打轉，「我很愛她，她也很愛我。我感覺此時的她變得如此陌生…我該如何說服自己沒有這件事情，又或是我該告訴她嗎？」雖然先前就知道女友有前任，但沒想到會看到外流影片，不知道該怎麼辦。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



不少人看到後表示，「給自己一個時間吧，和她談談這件事有沒有辦法解決，真的不行就去尋求諮商，一輩子有疙瘩還不如好聚好散」、「她是受害者，但你心裡有疙瘩也很正常，不必強迫自己一定要怎樣，疙瘩去不掉，分了就是了」、「傳影片的人的心態真的不可取，別人幸幸福福的過日子，為啥要這樣去搞別人呢」、「跟女生講，建議提告外流者，先找前男友問是否偷拍報警」。

原PO事後透露，有將此事和女友說，對方坦承同意前任拍攝影片，可是不同意散布。因此2人已經去警局報案諮詢，他也有安慰女友，只是現在自己的心情也還無法平復，才會想要尋求協助。