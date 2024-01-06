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泡溫泉突然想壞壞「蹲下服務男友」　妹子鬆口秒崩潰！劇情神展開

▲妹子,泡溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲原PO幫男友服務，結果下巴脫臼。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者施怡妏／綜合報導

情侶間難免會有「忍不住」的時候，一名女網友表示，最近天冷，跟男友一起去泡溫泉，泡到一半兩人突然「性」致一來，男友突然站起來要她咬咬，不久後兩人準備開戰，沒想到女網友突然下巴脫臼，不僅很痛還會一直流口水，所幸按摩過後復原了，原PO無奈嘆「我是氣氛破壞大師」，超荒謬的情節笑翻網友。

女網友在Dcard發文，「幫男友到一半的時候」，最近天冷，與男友一同前往溫泉，正當兩人享受溫泉時，男友突然起身要求她咬咬，隨後兩人即將展開熱戰。原PO鬆口放開，沒想到居然合不起來，「我就下巴脫臼了，他一臉問號的看著我」。

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原PO哀號很痛，嘴巴合不起來還一直流口水，男友看了也很心急，跟著慌張起來，「然後我們就慢慢扶著下巴，一邊按摩後嘴巴終於合起來了」。男友嚇壞直呼「差點光著身子，把妳抱去急診了」，泡溫泉意外的插曲讓兩人狂笑，直言「有夠荒唐」。

由於第一次發生脫臼的狀況，原PO還去詢問專業人員，對方請她嘴巴不要張太大，也不要吃過度咀嚼的食物，「默默獲得了一張不用幫男友吹吹的免死金牌？」

貼文一出，網友笑翻，「醫生：再說一次你下巴怎麼脫臼的」、「還好妳不是含著他一起送醫」、「到底是多粗，你男友可以申請金氏世界紀錄了」、「想到我軍中學弟，打哈欠就下巴脫臼，重點去醫院回來後隔天，打哈欠再度脫臼」。

另外，有網友提醒，「下巴脫臼要注意歐！剛開始頻率不高還沒什麼問題，如果後續不注意脫臼會變日常，我弟高中的時候下巴脫臼，後來都不注意他又太瘦，現在很容易打哈欠或是大笑就下巴脫臼！建議還是去看個醫生看有沒有什麼防治辦法，不然之後常常發生真的會笑不出來」。

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