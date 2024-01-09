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免費看！桃園光影文化館　1／13起推出「彼時此刻的邊際」影展

▲桃園光影文化館推出「彼時此刻的邊際」影展

▲桃園光影文化館推出「彼時此刻的邊際」影展。（圖／藝設中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

影展佳片上映，全部免費看！桃園光影文化館於1月13日至2月25日推出「彼時此刻的邊際」主題影展，規劃4個單元：主題放映、時事特映、焦點院線、親子幻遊，透過電影將視角延伸至戰火邊緣的世界角落，以期喚起對時空變遷、戰爭和平及多元文化邊際的關懷與尊重。

▲桃園光影文化館推出「彼時此刻的邊際」影展

▲《愛在滿格時》劇照。（圖／藝設中心提供）

桃園光影文化館9日表示，本期影展主題放映單元預計將放映8部電影，其中有代表蒙古角逐2023年奧斯卡金像獎最佳國際影片的《愛在滿格時》，由蒙古影帝阿木爾賽汗巴爾金尼亞姆自編自導自演，以優美且富含詩意的運鏡，呈現出蒙古遊牧民族獨特的生活方式與內心感受；《大地蜜語》描述來自北馬其頓的養蜂人，紀錄片以親切、有條不紊的方式刻畫出警世意味，大自然被破壞只因人類貪婪的後果。

▲桃園光影文化館推出「彼時此刻的邊際」影展

▲《戰火邊緣的青春》劇照

《不丹是教室》探討全世界最幸福國度「最高學府」的感人故事，一舉登上5000多公尺的喜馬拉雅山脈上，一個與世隔絕的村落拍攝，一探這個國家的幸福秘訣。另一部代表烏克蘭提名為2024年奧斯卡金像獎最佳國際影片的《戰場日記》，則直視俄羅斯大舉入侵烏克蘭後，美聯社記者團隊受困馬立波20天，身為留在烏克蘭的唯一國際記者，他毅然決然地扛起攝影機，記錄戰爭中不忍卒睹的畫面，《戰火邊緣的青春》同樣取材自烏克蘭，用壯遊的方式點亮年輕人的生命光芒，並對比烏克蘭從戰前到戰後的樣貌。

▲桃園光影文化館推出「彼時此刻的邊際」影展

▲《戰場日記》劇照

「時事特映」單元於影展開展當日播映《王者製造》，直揭選戰背後的爾虞我詐，雖是民主制度下的產物，但究竟是要得到選票？還是要得到人心？電影中各方人馬為求勝選，各種手段紛紛上演，炒新聞、假消息不斷，台灣現正上演選舉大戰，「時事特映」單元可以說讓觀眾充滿即視感！

影展另選映張吉安導演的劇情長片《五月雪》，本片強勢入圍第60屆金馬獎的9項大獎，並獲選為金馬影展的開幕影片，劇情講述1969年5月13日發生於馬來西亞的族群衝突事件，期望藉由影片讓世人引以為鑑，思索社會公平與正義，帶來真正的寬恕與和諧。電影場次表及索票辦法，歡迎上桃園光影文化館官網或臉書粉絲頁查詢。

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