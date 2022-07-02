桃園光影文化館「電影時空再造」影展　系列暑期親子活動全免費

▲改編成今年最受矚目的校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》劇照。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情推動了網路OTT服務(Over-the-top)發展，使各式網路串流影音平台興起，大量推出由網路小說、遊戲、電影、文化作品等版權翻拍或改編的IP改編影視作品。呼應這股影視潮流，桃園光影文化館7至8月順勢推出「電影時空再造」主題影展，精選多部叫好叫座的IP改編電影，帶給觀眾和原著不一樣的影像風格感受。

桃園光影文化館表示，主題影展「電影時空再造」共計43放映場次，以膾炙人口IP改編電影，如《當男人戀愛時》翻拍自韓國電影《不標準情人》，以及《詭扯》翻拍於2004年的韓國電影《我們全村都不是人》。另外，也有為跨媒體形式的改編，像是來自真實網路題材，轟動Dcard的愛情故事，改編成今年最受矚目的校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，同名小說更翻譯成多國版本。

還有經典影片重新翻拍，例如1983年的《疤面煞星》為1932年英文同名電影《疤面》的重拍版本，2001年由卡梅倫·克羅執導的好萊塢影片《香草天空》則是改編自1997年的西班牙影片《睜開你的眼睛》等，都收錄於本檔影展片單之內，期待藉由多部改編或翻拍的經典或話題電影，可從中觀察時空背景的轉換，所產生的變化。

由於，本檔影展適逢暑假期間，特別策劃了大朋友小朋友都適合聆聽的「光影特展。系列暑期親子活動「光影盛夏－親子電影工作坊」，計有7月13日【光影特效化妝師】、8月13日【光影小小擬音師】、8月21日【光影親子動畫坊】、8月28日【光影親子評審團】等多種主題場次，講師陣容邀請到金馬獎最佳動畫片導演、金馬獎最佳音效得獎人、特效化妝講師等專業講師群，活動免費報名參加，親子活動需由家長陪同，歡迎有興趣的民眾至光影文化館臉書報名。