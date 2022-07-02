　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園光影文化館「電影時空再造」影展　系列暑期親子活動全免費

▲桃園光影文化館「電影時空再造」影展

▲改編成今年最受矚目的校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》劇照。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情推動了網路OTT服務(Over-the-top)發展，使各式網路串流影音平台興起，大量推出由網路小說、遊戲、電影、文化作品等版權翻拍或改編的IP改編影視作品。呼應這股影視潮流，桃園光影文化館7至8月順勢推出「電影時空再造」主題影展，精選多部叫好叫座的IP改編電影，帶給觀眾和原著不一樣的影像風格感受。

▲桃園光影文化館「電影時空再造」影展

桃園光影文化館表示，主題影展「電影時空再造」共計43放映場次，以膾炙人口IP改編電影，如《當男人戀愛時》翻拍自韓國電影《不標準情人》，以及《詭扯》翻拍於2004年的韓國電影《我們全村都不是人》。另外，也有為跨媒體形式的改編，像是來自真實網路題材，轟動Dcard的愛情故事，改編成今年最受矚目的校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，同名小說更翻譯成多國版本。

還有經典影片重新翻拍，例如1983年的《疤面煞星》為1932年英文同名電影《疤面》的重拍版本，2001年由卡梅倫·克羅執導的好萊塢影片《香草天空》則是改編自1997年的西班牙影片《睜開你的眼睛》等，都收錄於本檔影展片單之內，期待藉由多部改編或翻拍的經典或話題電影，可從中觀察時空背景的轉換，所產生的變化。

由於，本檔影展適逢暑假期間，特別策劃了大朋友小朋友都適合聆聽的「光影特展。系列暑期親子活動「光影盛夏－親子電影工作坊」，計有7月13日【光影特效化妝師】、8月13日【光影小小擬音師】、8月21日【光影親子動畫坊】、8月28日【光影親子評審團】等多種主題場次，講師陣容邀請到金馬獎最佳動畫片導演、金馬獎最佳音效得獎人、特效化妝講師等專業講師群，活動免費報名參加，親子活動需由家長陪同，歡迎有興趣的民眾至光影文化館臉書報名。

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
重機女無駕照拍片！孫生緊急下架氣炸：因妳做白工
宜蘭「張美阿嬤農場」遭爆非合法農場！農業處回應了
0050配息出爐！創歷年同期最高　7／18除息

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《重返前線1979》桃園演出　連江縣長參選人現身搶5萬馬祖鄉親票

2022桃園金牌企業卓越獎徵件中　落實防疫綠能有加分

桃園閩南文化節登場　周日「台語金曲演唱會」打頭陣

桃園光影文化館「電影時空再造」影展　系列暑期親子活動全免費

新北綠竹筍展售會週末登場　希望廣場嘗鮮呷涼筍、拿好康

租屋阿伯輕生！彰化員林罕見送肉粽　經3校2派出所1公墓...路線曝光

重機車友發起上國道　中埔警轄區交流道口攔查勸導

八里舊公所改建200坪市民活動中心　多元休閒空間嘉惠7千市民

中和紅火蟻入侵「1天撲滅」　祕書長林祐賢：務必列熱區防治

竹縣連4年非六都招商王　楊文科：加速地方繁榮發展

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

「撿打火機」撞工程車2死　肇事砂石車司機呆站路邊

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

《重返前線1979》桃園演出　連江縣長參選人現身搶5萬馬祖鄉親票

2022桃園金牌企業卓越獎徵件中　落實防疫綠能有加分

桃園閩南文化節登場　周日「台語金曲演唱會」打頭陣

桃園光影文化館「電影時空再造」影展　系列暑期親子活動全免費

新北綠竹筍展售會週末登場　希望廣場嘗鮮呷涼筍、拿好康

租屋阿伯輕生！彰化員林罕見送肉粽　經3校2派出所1公墓...路線曝光

重機車友發起上國道　中埔警轄區交流道口攔查勸導

八里舊公所改建200坪市民活動中心　多元休閒空間嘉惠7千市民

中和紅火蟻入侵「1天撲滅」　祕書長林祐賢：務必列熱區防治

竹縣連4年非六都招商王　楊文科：加速地方繁榮發展

新一代滅蟑神器！他把「維力炸醬」放後院…隔天驚見恐怖屍體山

聯合國稱「羅宋湯」屬烏克蘭俄不滿　俄轟敖德薩死傷攀升

最新民調：71%美國人不希望拜登競選連任總統

正妹畢業6年胖15kg變「大媽」！膠原蛋白全流失　可怕對比照曝光

法國財長要求達飛降指定貨品運價　謝志堅認為這項要求太不合邏輯

路透社：數十名俄羅斯「軍火大亨」仍未遭西方制裁

小馬可仕：中國是菲律賓最強有力的夥伴

烏克蘭「羅宋湯」列聯合國瀕危文化遺產　俄國抨擊：這是仇外心理

沃爾2年3.9億助拳雙星雷納德、喬治　快艇成勇士最大威脅？

《重返前線1979》桃園演出　連江縣長參選人現身搶5萬馬祖鄉親票

德州貨櫃駕駛入境笑呵呵　事發後裝倖存者假送醫

地方熱門新聞

彰化員林罕見送肉粽　路線曝光

蘭潭12小時連2起溺斃　居民：不敢喝水了

重機車友發起上國道　中埔警轄區交流道口攔查勸導

即／高雄岡山車道疑遭雷擊「炸出大洞」

快訊／鹿港民宅惡火　1國中生送醫宣告不治

竹縣連4年非六都招商王

自備飲料杯新制首日　桃園完成322處稽查

警副所長昏迷命危　裝葉克膜搶救

2022桃園蓮花季　7/2-8/28蓮花園休閒農業區登場

南警查獲鹿角蕨雅賊

義竹鄉公所發防疫津貼　每人2000千元

讓我們跟著駱駝寶寶展開冒險旅程！

萬安45號演習協調會　預告7月26日「警報響、人、車管制」

即／鳳山台88線「5車連環撞」！1人前額撕裂傷

更多熱門

相關新聞

桃園兒童節主題影展結合《哈利波特》電影

桃園兒童節主題影展結合《哈利波特》電影

迎接四月份兒童節到來，桃園光影文化館於3月2日起至4月30日推出「美好的相伴」主題影展，放映多部適合大小朋友觀賞的兒童電影，描述與動物間跨越物種、不可思議的動人故事，影展更結合《哈利波特》系列電影，推出「魔法電影遊樂園」活動，邀請觀眾看電影、變裝為劇中角色，融入奇幻世界，一齊來玩魔法變變變！

桃園光影文化館　「臺灣卡麥拉」主題影展

桃園光影文化館　「臺灣卡麥拉」主題影展

看直播！搶先解鎖《金馬影展》

看直播！搶先解鎖《金馬影展》

周冬雨九頭身比例太狂！

周冬雨九頭身比例太狂！

桃園光影文化館 　9/25「光影Action秋日派對」

桃園光影文化館 　9/25「光影Action秋日派對」

關鍵字：

桃園光影文化館電影時空影展

讀者迴響

熱門新聞

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

直播網紅黃恩萼車禍亡！團隊不捨

老婦被A3影印紙砸死！嫌犯竟是補習班學生

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

他刷存摺「驚見多出一大筆錢」捐款者是羅志祥

YT廣告「你知道這是什麼嗎？」爆紅　釣出本尊回應

周杰倫無預警官宣喜訊！上萬網友一看暴動了

139縣道死亡車禍！　重機卡電桿陽光騎士身亡

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

徐凱希看《玩很大》才發現「整集出糗」！

更多

最夯影音

更多
女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面