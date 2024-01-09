國防部在綠執政下飛彈、衛星分不清　韓國瑜：民進黨選情最大警報

記者崔至雲／嘉義報導

國民黨總統候選人侯友宜今（9）日在他自己故鄉嘉義舉辦造勢，國民黨不分區第一位的韓國瑜致詞時，他先細數民進黨執政八年的失政，並提到今天國防部的「警報簡訊」，他說，明明是衛星飛越南部上空，國防部簡訊卻寫Missile（飛彈）；國防部在民進黨領導之後，連飛彈跟衛星都搞不清楚，這是民進黨選情最大的警報。

▲侯友宜在嘉義舉辦造勢，韓國瑜出席。（圖／記者崔至雲攝）



韓國瑜喊話，嘉義鄉親回想一下，過去這八年過得怎麼樣，要疫苗沒疫苗、要口罩沒有口罩、要快篩沒有快篩、去年要吃雞蛋還沒有雞蛋，賴清德到現在都沒有跟台灣人道歉，賴清德沒有道德勇氣，他不願意承認，「這種生活政治不能下去」。

韓國瑜說，民進黨前立法委員林正杰說，今天的民進黨貪汙腐敗已經到了無法無天的地步，如果這次再投民進黨，只會大貪特貪，他們把這些錢放到口袋裡，民進黨一定要下台，讓他們重新回到40年前「清廉、勤政、愛鄉土」的民進黨。

韓國瑜也提到，這幾天他打開電視，看到每一台廣告都在打韓國瑜，但是這次的國民黨的總統候選人是侯友宜、民眾黨是柯文哲，為什麼要打韓？因為他每一場都罵民進黨貪污腐敗，還說他以前爬樹、膝蓋走路，民進黨現在走的是邪門歪道，他不走康莊大道。

韓國瑜強調，嘉義人是民主聖地，這次給民進黨顏色看看，嘉義鄉親差亮眼睛，請大家全力侯友宜、趙少康，以及國民黨提出的區域立委。