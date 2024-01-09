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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文挺「民主前輩」蘇治芬　不走「地方家族派系」回頭路

▲▼雲林選前造勢晚會在開場後，現場人數超過2萬人。（圖／賴清德競選總部提供）

▲雲林選前造勢晚會在開場後，現場人數超過2萬人。（圖／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／雲林報導

總統蔡英文今（9）晚間出席雲林縣萬人造勢活動，面對爭取連任的民進黨立委蘇治芬打出告急牌，她說，在台灣民主路上，蘇是過去走在前面，替民眾開路的那個人，是她最敬重的民主前輩，「她一輩子，始終站在第一線，對抗『地方家族派系』，讓雲林走向清廉」，雲林人的一票，將決定雲林的進步能不能延續。

蔡英文今天晚間前往雲林縣造勢活動，她致詞時表示，今天來到雲林，看到蘇治芬為了台灣的民主，從年輕拚到現在，立委劉建國也為了雲林的發展，每天從白天拚到晚上，這次選舉，雲林的山線、海線都是「民主的第一線」，呼籲支持者一起支持「賴蕭配」與蘇治芬、劉建國，走對的路，而且要走民主路。

蔡英文談及，蔡英文政府很努力，一直讓台灣持續地在進步，做的第一件事，就是建設國家，壯大台灣，過去8年，在全國各地推動各項建設，像是台大醫院虎尾院區，除了補助超過新台幣100億元來擴建，也在興建國家級的高齡醫學研究中心，未來這個院區，不只總病床會超過800床，也會成為長照研發的新典範，給雲林長輩更好的照顧。

蔡英文說明，這幾年來，台灣走對的路，還做了一件很重要的事，就是堅持自由民主，走向世界。她舉例，雲林在蘇治芬的努力下，對世界張開雙手，讓世界走進雲林，2019年她到虎尾參訪時說過，政府的治水、水環境建設應該融合虎尾的糖文化，上周蘇治芬爭取的「虎尾潮」已經動工了，這是台灣第一件水利工程的國際競標案，未來的「虎尾潮」，就是虎尾最潮的新地標。

蔡英文強調，在台灣的民主路上，蘇治芬就是過去走在前面，替民眾開路的那個人，「蘇治芬是我最敬重的民主前輩，她一輩子，始終站在第一線，對抗『地方家族派系』，讓雲林走向清廉，蘇治芬在當雲林縣長時，更是努力實現每一項她說過的政見，讓雲林走在對的路上」。

蔡英文直言，1月13日，雲林人的一票，將決定雲林的進步能不能延續、雲林的民主能不能更強韌，也決定台灣能不能繼續走向世界。

蔡英文回顧，8年前，因為大家投了關鍵的一票，讓蔡英文當總統，國會過半，開啟了一段改革國家的過程，推動基礎建設，讓台灣的經濟穩健成長；4年前，因為大家站出來，用手中的選票，向世界大聲說話，說台灣人民，團結堅持民主自由的生活方式；3年前，因為大家站出來，用「四個不同意」，讓台灣更有力，證明台灣要能源轉型，讓國家永續發展。

「選舉就像一台時光機，選對人，國家就會繼續前進，選錯人，國家不但會停滯，甚至會倒退」，蔡英文說，一定要為台灣做最好的決定，1月13日一定要出門投票，拜託雲林的年輕朋友回到家鄉，為家鄉的進步、為台灣的民主投一票，一起投給民主、投給進步，不走「地方家族派系」的回頭路。

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