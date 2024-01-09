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侯友宜向柯文哲喊話　白色力量一起下架民進黨「選後藍白共治」

▲▼ 侯友宜在嘉義舉辦造勢 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜在嘉義舉辦造勢 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／嘉義報導

國民黨總統候選人侯友宜今（9）日「回嘉」舉辦造勢，侯友宜約於晚間7點52分時用大進場的方式花了10分鐘上台。侯友宜致詞時向柯文哲喊話，距離選舉只剩下4天不到的時間，他誠懇邀請柯文哲的白色力量一起團結下架民進黨，「我當選，我會組成聯合政府，結合藍白共治，讓我們可以完成政黨輪替，我們的選票，要全部集中，投給侯康配，投給3號侯康配」。

今晚的造勢在侯友宜登台前有小亮點，侯友宜東石國中的12名老師送給侯「以民為天」的四字掛軸。對於老師們送他的掛軸，侯友宜先說，非常感謝一路疼惜他、愛惜他的老師們，沒有他們，絕對沒有侯友宜，今天回到嘉義，「我是嘉義人，我以嘉義人為驕傲」。

「最甜的是故鄉的水、最親的是故鄉的的人」，侯友宜說，他抱著這一句話，一個人在北部，但是一個人沒關係，他刑警時就用生命顧臺灣，別人不敢拚的，嘉義人都敢拚。子彈來，他也從來不閃躲，永遠前進向前行；有人倒下的時候，他們依然也是再拚下去，他用臺灣人嘉義人善良正直勇敢堅毅的精神，給塊土地的人的平安。

侯友宜談到，他從一個基層的刑警一路做到署長，做到校長，當時也很感謝民進黨很多好朋友，他們也希望他回到嘉義、臺中去選舉；但是他拒絕了，因為他認為警察必須行政中立；離開警察後，他希望可以為台灣做更多事，因此他戲恩北市服役，很感謝新北市的大家給他機會。

▲▼ 侯友宜在嘉義舉辦造勢，蕭萬長助講 。（圖／記者崔至雲攝）

「這是嘉義、諸羅400年來第一個要拚總統」，侯友宜喊，他背負著嘉義人的期待，懷著嘉義人的溫情，他一定用盡力量拚，用我全心全力用我的生命顧嘉義，顧全台灣，就從嘉義出發。這一戰役，不是為自己而戰，而是臺灣民主而戰、為嘉義這塊民主的聖地來戰。

侯友宜接著也嗆，他為什麼要出來選總統？他實在是看不下去民進黨這8年的執政，光選舉期間，民進黨和賴清德就有很多爭議，包括，公開高端弊案、賴清德老家違建、以及廢死立場，接著還有核能議題，以及台獨立場。侯友宜向賴清德喊話，賴清德說中華民國是災難，中華民國憲法是災難，賴應該跟全民交代清楚，臺灣要兩岸和平，不能戰爭，不能讓孩子上戰場，賴清德給全民一個交代。

侯友宜喊話，距離選舉只剩下4天不到的時間，他誠懇邀請柯文哲的白色力量一起團結下架民進黨，藍跟白一起扛起政黨輪替的責任，必將寫入歷史，「我當選，我會組成聯合政府，結合藍白共治，讓我們可以完成政黨輪替，我們的選票，要全部集中，投給侯康配，投給3號侯康配」。

▲▼ 侯友宜在嘉義舉辦造勢 。（圖／記者崔至雲攝）

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