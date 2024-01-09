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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳瑩拚連任喊選情告急　大規模車掃＋政績牌催票

▲▼陳瑩尋求連任，近日打出「告急牌」，展開大規模車隊掃街催票行程。（圖／陳瑩辦公室提供）

▲陳瑩近日展開大規模車隊掃街催票行程。（圖／陳瑩辦公室提供）

記者呂晏慈／雲林報導

民進黨唯一一席平地原住民立委陳瑩尋求連任，近日打出「告急牌」，展開大規模車隊掃街催票行程，同時也詳列土地正義、推動修法及立法、爭取原住民假牙補助上限至新台幣3.4萬元等實際政績，呼籲「讓會做事的人，繼續留在國會」，力拚在選戰倒數關鍵時刻突破重圍。

本屆平地原住民選舉，共有9人登記參選，選舉呈現多位出身台東縣的候選人相互廝殺、只有一位候選人來自花蓮縣的狀況，其中國民黨現任立委鄭天財實力雄厚，國民黨也提名台中市議員黃仁上陣，但台東縣議員高美珠也退黨參選，另外還有資深立委高金素梅支持的無黨候選人陳政宗競逐，至於陳瑩則以唯一一席民進黨候選人之姿，積極尋求連任。

面對選情拉鋸，陳瑩展開大規模車隊掃街，同時打出告急牌，希望在最後關鍵時刻能突破重圍。她表示，因為候選人分票情況嚴重，導致選情呈現拉鋸，希望大家可以集中選票，「讓會做事的人，繼續留在國會」，她擔任公職至今，服務不分黨派族群，而且擁有多項努力的政績，近日展開最後衝刺，希望可以順利過關。

此外，陳瑩也打出實際政績牌，持續爭取選民認同，包括2019年成功推動刪除原保地他項權利「5年等待期」規定，讓通過增劃編原保地的申請案件，不需「等5年」就可以直接拿權狀；2022年推動「花東地區增劃編原住民保留地專案加速推動方案」，協助上千筆增劃編原保地案件加速審查；2023年成功推動申增劃編原保地案件，可「免收」、「緩收」租金，已收租金將「退還」族人，退還租金總額達上億元。

陳瑩細數，其他政績還包括：主持審查《原住民族健康法》、《勞工職業災害保險及保護法》立法，推動修正《礦業法》、《原住民身分法》，以及爭取「提高原住民假牙補助上限至3.4萬」、「廣設文化健康站」、「原民列車全面汰換新列車」、「原住民族教會推動語言發展獎勵計畫」、「花東二縣自來水延管專案補助計畫6.2億元」、「全額補助55歲以上中低收原住民健保費」、「聘任原住民籍棒壘球教練，指導學校原住民學生球隊補助計畫」、「警察人員警勤加給提高15%」、「代理教師全年聘期」、「全國中小學班班有冷氣」等。

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