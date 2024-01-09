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江肇國廟口開講最終場大爆滿　累積破萬人次參與

▲江肇國廟口開講最終場大爆滿，累積破萬人次參與。（圖／江肇國競總提供）

▲選戰進入倒數三天，江肇國今天舉辦廟口開講最終場，現場湧進大批民眾。（圖／江肇國競總提供）

記者游瓊華／台中報導

選戰投票倒數，民進黨台中市中、西、東、南區立委候選人江肇國也加緊腳步衝刺陸戰。今（9）日持續舉辦參選以來的廟口開講，最終場大獲好評，現場爆滿。據統計，江肇國已舉行近50場廟口開講，累積參與民眾突破上萬人。江肇國表示，感謝市民朋友的力挺，進入國會後會為台中爭取更多資源及建設。

▲江肇國廟口開講最終場大爆滿，累積破萬人次參與。（圖／江肇國競總提供）

▲江肇國舉辦50場廟口開講，闡述政見、理念，累計吸引破萬人次參與。（圖／江肇國競總提供）

針對今日的「國家級警報」，遭批評這行為是在恐嚇人民、浪費資源。江肇國指出，過去就發生過中國衛星碎片掉落台灣領海導致多架班機停駛的事件，國家也調整制度，只要經過台灣領海、領空的不明物體，就一定要讓人民知道且保護國民的安全。

江肇國強調，今天是一顆衛星，那未來若是飛彈那就是不容忽視的事。他也認同總統蔡英文面對此事件所說的，無論台灣這塊土地發生什麼事情，作為總統的她都會和人民站在一起，這就是愛台灣政治人物的表現。

儘管距離投票最後三天，江肇國也堅持繼續辦廟口開講座談會，與民眾說自己未來要為地方做的事。江肇國強調，與市民朋友面對面分享理念、交流意見，是最有溫度的方式，將近50場，每一場都有許多鄉親表達對台中的期盼，也讓自己的政見更在地、更加與民眾站在一起。

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