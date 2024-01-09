快訊／國家級防空警報發布單位曝光　國防部：未來有異常將適時發布

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（9日）晚間指出，下午偵獲中共自西昌衛星發射中心發射的長征型衛星火箭，進入我航空識別區跟台東、台南上空，高度為500公里。國防部也說，國家級的防空警報由空作部指揮官依國軍突發狀況處置規定來發布，當發生有異常情況，國軍會適時公布，也啟動「空中告警預警系統」，以簡訊方式讓國人同步掌握、應處。

▲國防部說明今中共發射衛星案。（圖／國防部提供）

國防部9日下午發布防空警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」。而國防部事後透過新聞稿稱，「該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外」。

國防部晚間公布該衛星火箭路徑示意圖。國防部情次室次長顏有賢中將表示，今下午3時3分偵獲中共西昌衛星發射中心發射的長征型火箭，經過郴州後，衛星軌跡異常，進入我航空識別區跟台東、台南上空。因為異常，所以國軍今利用「空中告警預警系統」，以簡訊方式通知國人提高警覺。

作計室防空暨資戰處處長莊鴻文少將說，這則國家級防空警報，由空作部指揮官依掌握的當前狀況，參考國際突發狀況處置規定來下達發布指令。

對於發射過程中，是否有衛星助推火箭掉下來？莊鴻文說，中共此次火箭發射，依其公布飛行路徑，其殘骸落區均在大陸境內，此次監控並無異常，危害不會比飛彈嚴重。

針對過去中共軍演，曾發射導彈飛越台灣上空，當時未發布國家級警報，這次發布的原因是什麼？以後類似事件會否發布警報，且根據是什麼？有關於超過大氣層是否算領空，國防部立場為何？

顏有賢表示，只要未經許可申請同意，進入我航空識別區或領空所有航空實體器，國防部全程掌握監控。這段時間，中共聯合軍演至今，國軍吸取社會大眾建議，這次是非常好的例子，當發生有異常情況，國軍會適時公布，也啟動空中告警預警系統，以簡訊方式讓國人同步掌握、應處。

國防部發言人孫立方則說，國防部對於領空立場，依法施政，沒有任何改變，但也了解到，國際對領空定義還有爭議，並沒有一致說法，所以對於任何通過我方領空的飛行物，國軍綿密監偵跟掌握，但會視飛行高度及對我形成危害，做適切反應跟應處。

至於防空警報發布的權責是什麼？國軍相關機制如何運作？莊鴻文指出，考量敵情威脅及為爭取時效，國家級的防空警報由空作部指揮官依國軍突發狀況處置規定來發布，國防部會適時發布新聞稿向國人說明。

另外有關衛星通過我上空的高度，顏有賢透露，高度500公里。