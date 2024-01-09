　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國家級防空警報發布單位曝光　國防部：未來有異常將適時發布

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（9日）晚間指出，下午偵獲中共自西昌衛星發射中心發射的長征型衛星火箭，進入我航空識別區跟台東、台南上空，高度為500公里。國防部也說，國家級的防空警報由空作部指揮官依國軍突發狀況處置規定來發布，當發生有異常情況，國軍會適時公布，也啟動「空中告警預警系統」，以簡訊方式讓國人同步掌握、應處。

▲國防部說明今中共發射衛星案。（圖／國防部提供）

▲國防部說明今中共發射衛星案。（圖／國防部提供）

國防部9日下午發布防空警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」。而國防部事後透過新聞稿稱，「該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外」。

國防部晚間公布該衛星火箭路徑示意圖。國防部情次室次長顏有賢中將表示，今下午3時3分偵獲中共西昌衛星發射中心發射的長征型火箭，經過郴州後，衛星軌跡異常，進入我航空識別區跟台東、台南上空。因為異常，所以國軍今利用「空中告警預警系統」，以簡訊方式通知國人提高警覺。

作計室防空暨資戰處處長莊鴻文少將說，這則國家級防空警報，由空作部指揮官依掌握的當前狀況，參考國際突發狀況處置規定來下達發布指令。

對於發射過程中，是否有衛星助推火箭掉下來？莊鴻文說，中共此次火箭發射，依其公布飛行路徑，其殘骸落區均在大陸境內，此次監控並無異常，危害不會比飛彈嚴重。

針對過去中共軍演，曾發射導彈飛越台灣上空，當時未發布國家級警報，這次發布的原因是什麼？以後類似事件會否發布警報，且根據是什麼？有關於超過大氣層是否算領空，國防部立場為何？

顏有賢表示，只要未經許可申請同意，進入我航空識別區或領空所有航空實體器，國防部全程掌握監控。這段時間，中共聯合軍演至今，國軍吸取社會大眾建議，這次是非常好的例子，當發生有異常情況，國軍會適時公布，也啟動空中告警預警系統，以簡訊方式讓國人同步掌握、應處。

國防部發言人孫立方則說，國防部對於領空立場，依法施政，沒有任何改變，但也了解到，國際對領空定義還有爭議，並沒有一致說法，所以對於任何通過我方領空的飛行物，國軍綿密監偵跟掌握，但會視飛行高度及對我形成危害，做適切反應跟應處。

至於防空警報發布的權責是什麼？國軍相關機制如何運作？莊鴻文指出，考量敵情威脅及為爭取時效，國家級的防空警報由空作部指揮官依國軍突發狀況處置規定來發布，國防部會適時發布新聞稿向國人說明。

另外有關衛星通過我上空的高度，顏有賢透露，高度500公里。

ET快訊
空中英語教室出手了！開課教「衛星」和「飛彈」英文差別
侯友宜向柯文哲喊話　白色力量一起下架民進黨「選後藍白共治」
快訊／國道一號「7車連撞」1男拋飛車外　現場大塞車
快訊／國家級防空警報發布單位曝光　國防部：未來有異常將適時發
快訊／罔腰被影射「愛滋」哭了　鳳梨：不是先哭先贏
林襄看婦產科被性騷擾！　她驚恐：超想吐
快訊／新北死亡車禍！　騎士滿臉血喪命
國家級警報誤譯遭批浪費公帑　電信業者：細胞廣播是免費

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳瑩拚連任喊選情告急　大規模車掃＋政績牌催票

蔡英文挺「民主前輩」蘇治芬　不走「地方家族派系」回頭路

國防部發烏龍警報！張善政曝「國家級警訊」：後果簡直不可想像

侯友宜向柯文哲喊話　白色力量一起下架民進黨「選後藍白共治」

國家警報大響掀論戰！Discovery專業解說秒變「全民科普」

快訊／國家級防空警報發布單位曝光　國防部：未來有異常將適時發布

新北第3選區公報一次看　無黨籍陳東雲推鍼灸、還有他85歲來參選

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

國防部在綠執政下飛彈、衛星分不清　韓國瑜：民進黨選情最大警報

虛幣平台ACE交易所創辦人涉詐　金管會要求說明不排除開罰

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

阿拉斯加航空客機艙門找到了！　地方鄉親找門起手式：先找院子

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

陳瑩拚連任喊選情告急　大規模車掃＋政績牌催票

蔡英文挺「民主前輩」蘇治芬　不走「地方家族派系」回頭路

國防部發烏龍警報！張善政曝「國家級警訊」：後果簡直不可想像

侯友宜向柯文哲喊話　白色力量一起下架民進黨「選後藍白共治」

國家警報大響掀論戰！Discovery專業解說秒變「全民科普」

快訊／國家級防空警報發布單位曝光　國防部：未來有異常將適時發布

新北第3選區公報一次看　無黨籍陳東雲推鍼灸、還有他85歲來參選

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

國防部在綠執政下飛彈、衛星分不清　韓國瑜：民進黨選情最大警報

虛幣平台ACE交易所創辦人涉詐　金管會要求說明不排除開罰

陳瑩拚連任喊選情告急　大規模車掃＋政績牌催票

摔碎化妝品心痛炸！達人「1招神復原」　激讚：真的無敵好用

龜梨和也剛認愛就出事！日媒爆他「強吻酒店妹被拒」惱羞怒摔手機

陸擬擴大中止ECFA關稅減讓　經濟部：做好準備因應脅迫

獨／臧芮軒改名臧芮萱　改完加入《鬧著玩》

陳建仁誤認高端有決標公告！衛福部晚間道歉：涉商業機密得不公告

蔡英文挺「民主前輩」蘇治芬　不走「地方家族派系」回頭路

國防部發烏龍警報！張善政曝「國家級警訊」：後果簡直不可想像

新東陽結合國寶級瓷器工藝　龍年推「水龍迎瑞」瓷器禮盒

秦綾謙當媽2個月回歸主播台！　曾陷身材焦慮…近照網驚：更漂亮

大丹犬見爸回家超興奮變跳跳狗 愛戀衝破天花板...網：養到袋鼠

政治熱門新聞

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

快訊／是衛星！國防部向國人致歉

立委洪申翰「買春片」外流澄清　刑事局：調查中

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

快訊／陳建仁備詢時接警報誤稱「中國射飛彈」　快速澄清：剛剛口誤

「飛越我本島南部上空」傳有誤！　中共衛星疑未飛越台灣本島上空

快訊／蔡英文「那是衛星不是飛彈別擔心」　民主社會就要公開透明

爆羅致政私密片「還有20部高清」？　凌濤：特寫部位用「道具」

駁私生子傳言　賴清德：我馬上做DNA檢測

藍營再爆羅致政20段不雅片　羅3點聲明批假影片：國安單位應介入調查

陸衛星經台灣上空至少3次　黃揚明：選前發國家警報用意不言可喻

分析投柯3主流族群　胡采蘋：肉便器很難聽，但恐怕你就是這個角色

發射衛星經過領空也要國家警報？　陳建仁解答1危險：還是請民眾小心

轟國防部3封「陸射飛彈警報」浪費公帑　藍：綠選情告急出爛招

更多熱門

相關新聞

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

快訊／中共火箭衛星飛越台南、台東上空　國防部公布航線示意圖

針對今（9日）發布的防空警報，國防部晚間公布中共的衛星火箭航線示意圖，顯示火箭飛入台南上空，並在台東出海；而原先判斷的火箭飛行航線並未進入台灣本島。

國防部防空警報惹議　她諷：明眼人都看得出是綠選情拉警報

國防部防空警報惹議　她諷：明眼人都看得出是綠選情拉警報

「飛越我本島南部上空」傳有誤！　中共衛星疑未飛越台灣本島上空

「飛越我本島南部上空」傳有誤！　中共衛星疑未飛越台灣本島上空

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

國防部發烏龍警報　大賣芒果乾

國防部發烏龍警報　大賣芒果乾

關鍵字：

國防部衛星火箭防空警報中共共軍簡訊

讀者迴響

熱門新聞

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

美式賣場資深會員才懂！看到必囤

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X
媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面