　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大陸西昌衛星中心發射近200次！PTT疑惑：為何今天突用警報嚇人？

▲▼國家警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲今日下午國防部發布國家警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

中國大陸今（9）日成功發射一枚搭載「愛因斯坦探針衛星」的長征火箭，國防部為此首度發布防空警報。據了解，這枚火箭是由位於四川的西昌衛星發射中心成功發射，不過西昌衛星發射中心已經進行將近200次發射任務，就有網友好奇，為何今天台灣突然發警報？

公開資訊顯示，大陸四大衛星發射中心分別為，酒泉衛星發射中心、太原衛星發射中心、文昌衛星發射中心及西昌衛星發射中心。今日發射搭載「愛因斯坦探針衛星」長征火箭的是西昌衛星發射中心，據《人民網》去年12月報導，西昌衛星發射中心已經完成了將近200次發射任務，有望成為中國用時最短突破200次的航天發射站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據《新華社》2022年報導，內文則指出中國在2022年11月西昌衛星發射中心完成發射任務次數已達200次，是中國大陸首個完成200次發射的航天發射中心。

▲西昌衛星發射中心。（圖／CFP）

▲西昌衛星發射中心。（圖／CFP）

但一名網友就在PTT發文表示，在網路上都能查到一堆公開資料，就連今年底的發射排程都已經公開，「為什麼只有今天要用國家警報嚇人呢？平常也都在發射啊」。文章曝光後掀起討論，眾人表示「這手不漂亮」、「下周就沒了，不慌」、「有飛彈反而沒報，太離譜了」、「上次飛彈不敢報，這次衛星亂報」。

中華戰略學會資深研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，中國大陸已經第506次發射衛星，每次都會預先公開消息，依照不同發射中心軌道行跡，確實有飛越台灣上空，不過這次民進黨大肆炒作，且衛星與飛彈分不清，真的鬧出大笑話。

針對國民黨立委林為洲質疑，射衛星也要國家級警報？行政院長陳建仁表示，這是火箭搭載著衛星，火箭可能會有東西掉下來砸到人，還是要發防空警報。而人造衛星英文是Satellite，但Satellite fly over這句話要小心，因為人造衛星本就繞來繞去，這是投射行為。

ET快訊
「飛越我本島南部上空」有誤！ 中共衛星並未飛越台灣本島上空
日資深天后病逝！　名曲曾被鄧麗君翻唱
金剛遭最好朋友背叛！出國工作「女友被約去飯店」　小S爆出2線
快訊／炎亞綸律師酒店被打　動手男到案認了！
陸公告2024年發射衛星時間表曝光！　張競：民進黨操作過頭鬧
好姐妹偷吃老公！　「PTT表特聖女」點名小三：好吃嗎
宥勝開庭完稱「事實不是那樣」：沉默是想保護女生
批國防部警報是「民進黨介選」　趙少康：陸火箭搭載衛星為常態

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大陸西昌衛星中心發射近200次！PTT疑惑：為何今天突用警報嚇人？

客人不願用手機點餐！店員不爽嗆「死老百姓」　網轟：還收服務費

叼菸騎平衡車！阿伯下秒「過橋慘摔」　網暖喊：不怕橋下就是醫院

帥哥會喜歡普女嗎？　男網友曝「1關鍵」答案超誠實

妹子逛好市多見1景象！住歐洲親戚大讚：身在台灣很幸福

強冷氣團要來了！明晚「中部以北下探10度」　連凍2天回溫時間曝

不只維生素！營養師曝「8款高蛋白蔬菜」　第1名降膽固醇又防癌

奶爸「看妹」太專心...下秒嬰兒車撞樹孩噴飛！網笑：不是親生

流感、新冠夾擊「春節前一周」同時達高峰！類流感就診上看15萬人

離世國三生父傷心聲明「告別式流程討論中」：只想陪愛子最後一程

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

越南妹子幫洗頭+洗身體　只穿內褲享受「殘廢澡」

要女娃！1兒爸揭3胞胎性別　連2藍氣球...瞬間結屎臉XD

阿拉斯加航空客機艙門找到了！　地方鄉親找門起手式：先找院子

大陸西昌衛星中心發射近200次！PTT疑惑：為何今天突用警報嚇人？

客人不願用手機點餐！店員不爽嗆「死老百姓」　網轟：還收服務費

叼菸騎平衡車！阿伯下秒「過橋慘摔」　網暖喊：不怕橋下就是醫院

帥哥會喜歡普女嗎？　男網友曝「1關鍵」答案超誠實

妹子逛好市多見1景象！住歐洲親戚大讚：身在台灣很幸福

強冷氣團要來了！明晚「中部以北下探10度」　連凍2天回溫時間曝

不只維生素！營養師曝「8款高蛋白蔬菜」　第1名降膽固醇又防癌

奶爸「看妹」太專心...下秒嬰兒車撞樹孩噴飛！網笑：不是親生

流感、新冠夾擊「春節前一周」同時達高峰！類流感就診上看15萬人

離世國三生父傷心聲明「告別式流程討論中」：只想陪愛子最後一程

代工廠12月營收英業達衰退1.39%最少　仁寶衰退17.8%最多

完蛋被抄家！飼主搖晃紙箱「掉出超多贓物」　賓士貓心急追回來

偷車賊拒攔檢闖紅燈逆向狂逃　死巷撞警車...警拔槍射保險桿！

韓國瑜稱「礦工子怎當副總統」爆歧視爭議　國民黨急澄清批抹黑

歷時4年半　金管會宣布南山人壽投資型保單解禁

「朋友說大貓養不親」　她領養5年來每天被等門陪睡太幸福

《怪奇物語》最終季宣布製作開跑！演員團隊回歸　大合照透露不捨

威盛當沖比破6成　並列10檔注意股

「飛越我本島南部上空」有誤！　中共衛星並未飛越台灣本島上空

餐飲漲不停！貳樓6成菜單調漲「最多貴40元」　吉哆火鍋吃到飽漲5%

生活熱門新聞

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

許多年輕人挺柯　醫：這種人無法領導國家

嘿咻5分鐘就出來！他「軟掉才抽離」結果慘了

「中國發射衛星」警報狂響！PTT洗版狂問：為啥飛彈沒警報

高鐵上一幕！　留言一面倒「我也這樣」

鄉民狂湧PTT問卦瞬間飆6萬人：以為飛過越南

明直逼「寒流」　連2天恐跌破8℃

吳欣盈《夜夜秀》猜物價慘輸　精準看出柏金包價值

吃B群提神抗疲勞？少了「1關鍵」吃再多也沒用

更多熱門

相關新聞

國防部發烏龍警報　大賣芒果乾

國防部發烏龍警報　大賣芒果乾

國防部發布防空警報，說對岸發射了一枚「衛星」，已飛越南部上空，但附上的英文卻故意寫成「MISSILE」，意謂是「火箭」還是「飛彈」，國防部顯然是故意混淆視聽，欺騙外國人不認識中文，一則大賣「芒果乾」，二來也想誤導外國媒體，還以為對岸發動攻擊，明顯「中國介選」了。

陸公告2024年發射衛星時間表曝光！

陸公告2024年發射衛星時間表曝光！

選前敏感時機！中共衛星飛越本島首發防空警報　國防部應釋疑

選前敏感時機！中共衛星飛越本島首發防空警報　國防部應釋疑

國家警報惹議！盧秀燕憂引發「狼來了效應」

國家警報惹議！盧秀燕憂引發「狼來了效應」

國防部發送「防空警報」嚇到長輩　三總醫揭2類人

國防部發送「防空警報」嚇到長輩　三總醫揭2類人

關鍵字：

中國大陸衛星西昌衛星中心防空警報

讀者迴響

熱門新聞

綜藝天王涉性侵閃電宣布停工！松本人志出事了

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

鳳梨突開炮影射「愛滋夫妻檔」　罔腰崩潰：我心力交瘁

快訊／國防部首發布防空警報　偵獲中國衛星飛越南部上空

YouTuber蒼藍鴿結婚了！「高顏值辣妻正面」曝光

連收4則「國家級警報」！一票嚇壞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

接到盧秀燕來電！　35歲女抽到台中千萬好宅

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

央視：發射「長征二號丙火箭」　將「探針衛星」送入軌道

雞排第3名！10大食物「正殺害腎臟」　醫：你都有在吃

過年後「安靜離職」　5星座上榜

好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷

好心勸友竟被割喉！南投男慘死派出所前

今全台有雨！　明挑戰「寒流」最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X

笑爆！聽錯誤會大了！　欸好多國旗→我已勃X
高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

高雄女扯頭髮「摻進燙青菜內」　自導自演？店家公布畫面打臉

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

媽買3支超商霜淇淋「拿碗公裝」　回家大嗑！女兒笑：什麼鬼吃法

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

《奧本海默》連奪5獎成金球獎大贏家　席尼墨菲台上虧諾蘭：片場都沒椅子XD

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

高雄女人肉佔車位「我先來的」　駕駛下車勸離遭嗆：撞我啊

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面