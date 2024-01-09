大陸西昌衛星中心發射近200次！PTT疑惑：為何今天突用警報嚇人？

▲今日下午國防部發布國家警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

中國大陸今（9）日成功發射一枚搭載「愛因斯坦探針衛星」的長征火箭，國防部為此首度發布防空警報。據了解，這枚火箭是由位於四川的西昌衛星發射中心成功發射，不過西昌衛星發射中心已經進行將近200次發射任務，就有網友好奇，為何今天台灣突然發警報？

公開資訊顯示，大陸四大衛星發射中心分別為，酒泉衛星發射中心、太原衛星發射中心、文昌衛星發射中心及西昌衛星發射中心。今日發射搭載「愛因斯坦探針衛星」長征火箭的是西昌衛星發射中心，據《人民網》去年12月報導，西昌衛星發射中心已經完成了將近200次發射任務，有望成為中國用時最短突破200次的航天發射站。

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據《新華社》2022年報導，內文則指出中國在2022年11月西昌衛星發射中心完成發射任務次數已達200次，是中國大陸首個完成200次發射的航天發射中心。

▲西昌衛星發射中心。（圖／CFP）



但一名網友就在PTT發文表示，在網路上都能查到一堆公開資料，就連今年底的發射排程都已經公開，「為什麼只有今天要用國家警報嚇人呢？平常也都在發射啊」。文章曝光後掀起討論，眾人表示「這手不漂亮」、「下周就沒了，不慌」、「有飛彈反而沒報，太離譜了」、「上次飛彈不敢報，這次衛星亂報」。

中華戰略學會資深研究員張競接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也指出，中國大陸已經第506次發射衛星，每次都會預先公開消息，依照不同發射中心軌道行跡，確實有飛越台灣上空，不過這次民進黨大肆炒作，且衛星與飛彈分不清，真的鬧出大笑話。

針對國民黨立委林為洲質疑，射衛星也要國家級警報？行政院長陳建仁表示，這是火箭搭載著衛星，火箭可能會有東西掉下來砸到人，還是要發防空警報。而人造衛星英文是Satellite，但Satellite fly over這句話要小心，因為人造衛星本就繞來繞去，這是投射行為。