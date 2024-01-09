國際獅子會300B5區千人捐血　總監翁明哲：行善要即時！

▲獅子會300B5區千人捐血活動，總監翁明哲表示：「捐血一袋，救人一命」做公益行善要即時。(圖／彭柏霖提供)

記者楊淑媛／桃園報導

迎接2024新的一年，國際獅子會300B5區展現愛心，結合桃園市政府消防局和各分會獅友們及相關熱心單位，9日於中壢區機捷A22老街溪站出口，舉辦千人捐血活動。300B5區創區總監翁明哲表示，「捐血一袋，救人一命」，做公益行善要即時。翁明哲並偕同夫人率先挽袖捐血，期農曆年血庫不缺血，幫助用血病患平安健康。

▲總監翁明哲挽袖捐血。(圖／彭柏霖提供)

桃園市副市長王明鉅今天也出席這場「113年度捐血月活動」表示，為了即將到來的農曆年連假，需要儲備大量醫療用血以因應需求，國際獅子會300B5區發起千人捐血活動，新竹捐血中心共出動4部捐血車，非常感謝獅子會的幫忙與協助。

▲副市長王明鉅感謝「113年度捐血月活動」的主辦相關單位。(圖／彭柏霖提供)

副市長說，捐血活動非常重要且深具公益意義，人生病或傷病時都需要血液，此時即需要社會互助，呼籲市民捲起袖子、捐出熱血，幫助社會上有需要的人。又，桃園是一個正在發展的城市，人口逾231萬人，但桃園目前沒有捐血中心，各類血液均儲存於新竹捐血中心，如遇重大車禍外傷急需大量血液而庫存不足時，即需從桃園至位於竹北的新竹捐血中心取血。

▲民眾響應捐血做公益。(圖／彭柏霖提供)

副市長藉此機會向台灣血液基金會表達，希望未來能在桃園設置捐血中心，完善桃園的醫療資源，相信對桃園市民將是最大的福祉。

▲300B5區分會獅友響應捐血做公益。(圖／彭柏霖提供)

消防局長龔永信表示，新竹捐血中心長年為桃竹苗病患的醫療用血供需不遺餘力，除有捐血室提供民眾捐血服務，另有捐血車巡迴鄰里駐點，大幅提高民眾捐血意願。此外，桃園市府消防局也特別在捐血活動現場設置防火宣導攤位，藉此積極向市民朋友提醒，適逢寒冬與即將到來的農曆新春，皆需注意居家防火、防災安全。

國際獅子會300B5區行銷長彭柏霖說，今天的捐血活動非常有意義，除了因應農曆年連假即將來臨，捐血中心需要儲備大量醫療用血以因應需求，也是為感恩消防弟兄，打火救人，而於119消防節前夕以做公益方式慶祝消防節；雖然捐血袋數不如預期，但獅友們後續仍會辦理捐血活動。

今日包括桃園市議長邱奕勝、同時也是市政顧問的國際獅子會300B5區創區總監翁明哲、名譽副總監黃馨儀、行銷長彭柏霖，以及消防局長龔永信、中壢區長李日強、捐血委員主席謝仁龍、新竹捐血中心主任王雲龍等均一同出席活動。