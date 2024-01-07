高雄岡山深夜火警！電動機車起火波及民宅　2人奔頂樓逃生

記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區今(7日)深夜2點34分發生一起火警，警消獲報，大遼五路一處平房竄出明火，消防局派遣13車28人前往救援，經查看，是屋外一部電動機車起火燃燒，並延燒至另一部機車及屋內雜物，同時隔壁住戶也受波及，立即拉水線搶救。當時屋內有2名外籍移工已自行逃生至頂樓，由消防隊從後門將人救出，所幸2人沒有受傷。至於火警發生原因，還需由消防局火調科進一步調查釐清。

▲高雄岡山平房燃燒電動機車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲電動機車被燒成廢鐵。（圖／記者許宥孺翻攝）