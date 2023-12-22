關埔國小三期景觀及現有工地防護工程　順利決標

▲關埔國小空拍圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

許多家長、學童引頸以盼的關埔國小三期景觀及現有工地防護工程，經新竹市政府及多方共同努力下，克服重重困難，終於在12月21日順利決標！新竹市政府表示，這項工程範圍包含中央草地、跑道、戶外排球場、校門周邊及校園中庭、體育館周邊工地保護等，未來將分區完工，預計113年底全數完成，提供師生完整多元的活動空間。

新竹市長高虹安表示，針對關埔國小三期工程，市府邀請專家學者、學校、設計監造等相關單位，召開多次檢討會議及採購工作及審查小組會議共同研議方案，在市府與各方共同努力下，景觀及現有工地防護工程終於順利決標。未來市府將秉持嚴謹的態度，力求工程如期如質完工，讓學童們早日擁有更完善優質的學習環境。

教育處長陳木金表示，此次工程透過豐富的植栽配置連結中央草原，再延伸至教室群落，同時進行校園中庭及校門周邊整理，除了打開更多空間讓孩子們活動，也一併改善周邊行人步行環境及提昇整體活動機能，讓關埔國小校園環境再升級，成為一個安全舒適的綠活校園。

工務處表示，關埔國小三期工程先前受營建市場原物料價格上漲、缺工缺料等許多因素影響，屢次流標，經市府召開7次相關會議進行預算書圖、規格及招標策略檢討，為使不同專業廠商能分別施作，以利工程進度推進，決議將景觀及現有工地防護工程、中繼（抗浮）工程、體育館工程分別進行工程招標。

工務處說明，市府透過持續滾動檢討規格、大宗物資單價及營建市場行情，給予合理的預算及工期，並提供招標優化條件。此外，也將各專業工項拆分招標，以提升廠商投標意願。同時此次招標也考量學生使用需求，先招標景觀工程，在市府多方努力下，工程終於順利決標，後續將召開施工前協調會議，並密切督導工程進度，期待著未來景觀工程完成後，提供學童更優質的學習空間。

教育處說明，市府積極辦理關埔國小三期工程檢討，也積極解決關埔國小地下室建築物上浮情形，委託第三方辦理鑑定作業程序，正待鑑定結果釐清原因及問題權責，研議改善需求；體育館工程亦研議簡化體育館設計方案可行性。

教育處指出，市府亦已補助學校辦理自動化監測的抽水設備、設置臨時便道及球場，讓師生們在新學期能有安全合宜的活動空間，以提供更多活動空間及安心的就學環境，讓學生可以在校園內安心學習、茁壯成長，創造美好的校園生活。