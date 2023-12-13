建功高中新建校舍工程順利決標　預計明年1月開工

▲建功高中新建校舍完工模擬圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

面對新竹市人口及學童數逐年增加，新竹市長高虹安大力推動新建校舍工程，克服缺工、物價上漲等挑戰，建功高中新建校舍工程昨(12)日順利決標。高虹安表示，市府團隊推展校校均質，致力打造優質校園環境，積極爭取中央經費補助，結合市府自籌經費，啟動「建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程」共計3億3,100萬元，充實建功高中空間量能，市府將控管工程品質、力求推進各項工程進度，提供竹市孩子優質學習環境。

高虹安表示，市府團隊落實「新竹好學、安心就學」教育理念，為解決關埔地區就學需求，市府尋覓校地並新建校舍，以擴增學校空間量能，同時，為了加速推動建功高中新建校舍工程進度，市府詳實考量當前營建市場物價水準，編列合理經費預算，昨日順利決標，預計明年1月開工、114學年竣工，期許校舍工程如質如期順利完工，為建功高中師生帶來安全、舒適、美學兼具的學習環境。

教育處表示，為滿足關埔地區學生就學需求，市府規劃「建功高中校園整體規劃暨國中部新建校舍工程」，總經費3億3,100萬元（中央款1億501萬4,000元，餘為市款），由究境建築師事務所辦理規劃設計監造作業。新建校舍量體空間規劃預計有26間教室量體（16間普通教室、6間專科教室/1.5間普通教室空間、1間行政服務空間），與多功能視聽階梯教室整合規劃，補足建功高中師生課程教學活動教室使用需求，改善教學空間不足的困境，工期約550日曆天。

建功高中校長林國松表示，感謝高市長及市府團隊大力支持與協助，新建校舍除解決現有教室空間量能不足問題，更有利學校推動多元課程教學活動，學校親師生對新建工程皆充滿期待。對於校園整體建築的未來規劃，期望呈現建功綠帶和景觀的多元風貌，建功高中的校舍統一採用紅磚樣式，新建大樓將延續現有校園的建築風格，從外牆開口的比例、裝飾元素到構造工法都深入體現，以當代工藝感與既有紅磚學院建築的傳統工藝感互相對話，突顯新竹建功的創新精神。

教育處長陳木金強調，市府致力充實校舍空間量能及完備教學設施設備，提供師生優質學習環境，期望藉由此次建功興建大樓，空間破框調整改造，校舍建物外觀造型兼具現代化特色與歷史人文特質，並採用節能及綠建築的設計手法，除打造永續校園，同時提供全校師生安全、舒適的教學環境。未來教育處與工務處亦將齊心協力，持續推動建功高中新建校舍工程，以期給學生更優質的校園環境、滿滿活力的學習校園。

教育處表示，教育是百年樹人，教育工作需務實推進，市府除持續推動國中小學優質教育外，針對民眾反映竹市高中在地就學需求，市府已於今年11月簽准核定增班方案，確認三所市立高中普通科113學年度起至115學年度的新生班級，將共增班14班，並委託陽明交通大學專業學者進行「新竹市增設高中綜合評估分析委託研究計畫」，同步也著手竹市新設高中、高中增班、國中改制完全中學的可行性評估；另外，市府已於113年編列經費啟動研議新增數位實驗高中或數位實驗班計畫。市府將持續積極向中央反映並爭取經費補助與支持，據此提供新時代學生多元就學選擇與需求，「民眾反映的聲音，市府團隊都聽見了！」