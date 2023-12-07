磐石中學通學步道完工啟用　給孩子安全友善的步行環境

▲新竹市長高虹安偕同磐石中學同學試走全新通學步道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

守護行人路權，給新竹學子安心上學的環境，新竹市長高虹安表示，市府關心學生通學安全，這次市府補助磐石中學改善學校正門兩側通學步道終於完工，今(7)日啟用，步道雖然只長約53公尺，但在學生上下學尖峰時間扮演重要角色，因學生上下學時段也正值西大路到竹光路車流量的高峰期，打造一條安全的通學步道刻不容緩。

高宏安指出，磐石中學通學步道，著重「人本」以用路人為優先考量，將破損的地磚及路緣石重新整理，原種植於人行道上的七棵茄苳樹考量有更大的樹穴需求，經學校評估後提撥校本基金將七棵茄苳樹移植到關西農場，提供樹木更良好的生長環境，改善後的通學步道將解決原有因樹穴狹小，導致樹根浮起及路面破損、路緣石崩裂的問題，平整好走的路面也讓學生和行人走得更加安全舒適。

磐石中學校長陳方濟表示，磐石中學成立於民國53年迄今已近一甲子，於設校初期即深知學生的安全是最應被重視的，因此退縮圍牆舖設步道提供學生上下學使用。自創校以來學校持續不間斷用心維護，但因著年份久遠及各種自然因素，導致步道不堪使用，因此學校決定進行徹底整修，感謝市府挹注81萬元，加上學校自籌13萬6千元，共計94萬6千元，通學步道工程範圍為磐石中學大門兩側步道，市府補助有感，讓學生及用路人步行環境更安全。

高虹安說明，市府持續推動交通環境改善，向中央積極爭取「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」補助，今年度共計提出33案申請計畫，共核定25案（其中包含22校的改善計畫）核定總經費超過6.1億元，市府交通處、工務處及教育處將持續努力為民眾與孩童的用路安全把關，感謝中央持續給予支持，讓竹市的大小朋友都能有安全友善的用路環境。

教育處陳木金處長表示，竹市重新規劃校園周邊人車動線，改善及建設通學步道，退縮圍牆拓寬人行道空間，移除步道障礙物，修建穿透式圍籬，不只讓讓校園周邊視覺更加通透，更能營造出兼具行人安全與美感教育的校園環境。

新竹市政府也強調，市府會拿出實質行動力，改善竹市人行環境與改進交通品質，透過實際檢視轄內學區通行狀況及具體提報改善措施與計畫，落實交通整頓工作，期盼給孩子一條安全上學的路，讓學生安心、家長放心。