竹市府頒發1140萬表揚百位運動績優選手　期勉再創佳績

▲績優選手齊聚一堂大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今(4)日於教師研習中心舉行「112年全國運、亞運及亞帕運表揚大會」，近百位運動績優選手齊聚一堂，回顧得獎的光榮時刻，由新竹市長高虹安親自表揚辛苦付出的選手與教練，並頒發總獎金達1,140萬元的獎勵。高虹安說，市府首次將三場大賽的新竹英雄聚在一塊，舉行盛大的表揚活動，恭喜各位「新竹英雄」奪得佳績、凱旋歸來，期勉選手們持續精進自我，再創佳績，市府永遠是選手們最堅強後盾。

「各位選手都是新竹的英雄，竹市的驕傲！」高虹安表示，恭喜獲獎選手及教練團隊，因為你們的努力不懈，戰勝最好的自己，終能獲得甜美的果實，也感謝各單項委員會主委、總幹事，長年對選手出錢出力的陪伴，讓選手們無後顧之憂地在賽場上拚搏，市府也會持續辦理績優選手培訓及辦理全民體育推廣，提供各項支援做為選手們的最佳後盾，讓竹市運動發展愈加卓越。

教育處長陳木金表示，市府與竹市體育會長年合作推展全民運動及競技運動發展，一年投注約700萬元的經費，本屆賽會更補助約53萬元，作為選手全國運賽前集訓費用，藉由舉辦賽事增強選手們的參賽實力，提供選手們足夠的支援，也感謝竹市體育會理事長鄭耕亞長及總幹事林燦輝帶領團隊為選手們爭取更多資源，讓竹市各項運動發展愈加卓越。

教育處指出，今年竹市共有8位選手及2位教練出征杭州亞運，分別為拳擊教練柯文明、女子拳擊選手陳念琴、男子拳擊選手杜柏緯、男子卡巴迪教練林韋宏、選手王崙曲、林易璟，女子卡巴迪選手吳育容、田徑選手許嘉維、射箭選手郭紫穎、克拉術選手鄒佳雯，此次表揚大會每位亞運選手及教練皆頒發2萬元當選獎助金，獲得前三名獎金另計，共頒發100萬元獎勵金。

教育處表示，台灣拳擊女王陳念琴雖參與過兩屆奧運，但卻是首次參加亞運，榮獲銅牌佳績，期待陳念琴能繼續向前邁進，力拼2024巴黎奧運門票。此外，卡巴迪男子隊創下首次參加亞運就獲得銅牌的佳績，女子卡巴迪選手吳育容（前中華隊隊長）則是第二次參加亞運，即勇奪隊史最佳的銀牌。

「奧運是英雄誕生的地方，帕運則是英雄匯集的地方。」教育處說，我國在亞洲帕拉運動會首度獲得男子健力比賽的參賽資格，竹市身障運動員選手楊國清亦是首次入選亞帕運國手，市府也頒發2萬元獎助金，感謝選手透過競技運動述說自己的生命故事。

「這是屬於你們的榮耀！」教育處指出，今年全國運動會竹市共獲得7金、4銀、8銅，金牌數是近三屆最佳，總共發放938萬元獎勵金，7面金牌分別為女子拳擊陳念琴、男子拳擊杜柏緯、男子拳擊何紹輝、田徑20公里競走許嘉維、自由車徐御凱、女子射箭郭紫穎及男子射箭團體賽林育淵、林育暘、林承劼、蔡薰毅，其中包含4位亞運國手，市府也特別在表揚大會播放全國運的成果影片，讓選手們再次回顧榮耀的時刻。