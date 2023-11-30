打造山坡上最美學習空間　竹市茄苳國小多功能風雨教室啟用

▲茄苳國小多功能風雨教室今(30)日正式啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府投入6,818萬元進行茄苳國小創校64年來最大改造工程，歷經五百多天的施工期，茄苳國小多功能風雨教室今(30)日在全校師生及社區的期待下正式啟用。新竹市長高虹安表示，市府推動安心就學、推展校校均質和積極打造優質校園環境，除了透過專案計畫來推動校園整建外，更同時進行校園整體規劃，期許為師生帶來安全、舒適、美學兼具的優質學習環境，具體實踐新竹好學的教育目標。

高虹安指出，市府利用原本的地景地貌打造山坡上最美、空間通透的多功能風雨教室，不僅可邊打球邊看林蔭美景，還有全新露營廣場，使用上也更多元有趣，期盼孩子們將來都能夠在此新落成的空間盡情揮灑汗水。

教育處長陳木金說明，全新的風雨教室內有一座綜合球場、廁所、淋浴設備與無障礙設施，結合校園豐富生態環境，並順應高低差，以鋼構及PC中空板為主要建材，加上乾式砌石收整地形高低落差，使學生在室內活動也可清楚看見戶外林蔭美景。此外，乾式砌石也營造出自然感，全新多功能教室整體視覺通透，更在球場外綠蔭處打造露營廣場，透過景觀土坡降低風雨教室的壓迫感。

陳木金進一步指出，另因受地勢及校內可用建築基地位置影響，考量工程永續性，這次工程也透過校園整體規劃，將施工動線填土拓寬保留成為通道，使原本不利工程施作的因子，新設階梯與通道連結操場及校園環境轉換為新通道，以利後續風雨教室維護管理便利性，讓校園防災、活動及維護管理動線能更加順暢。

茄苳國小校長張淑玲表示，新建的風雨教室位於校園北側山窩處，建物後方林木密集，自然原生態狀態保持良好，隨處可見蟲、鳥、蝴蝶、小動物等出沒，是市區內少數可以做為生態教學基地與露營地的校園環境。張校長特別感謝熱心公益、捐地興學的曾漢輝先生，願意無私把此片地捐給茄苳國小，讓茄苳學子們有個可以遮風避雨的學習場所，同時也感謝市府、學校團隊、工程團隊全力推動，共同打造出豐富多功能的校園環境，更是茄苳國小創校64週年最佳生日禮物。