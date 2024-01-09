國防警報大響！財經網美見「1單字」嚇傻　網愣：英文版嚇人

▲稍早國防部發布防空警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

稍早突然發布「國家級警報」，內容提到中國於下午3時4分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全，掀起許多人熱議。財經網美胡采蘋也在臉書發文，驚喊「該跑去公園嗎？」也透露第一時間看到英文，還以為飛彈飛越台灣。文章曝光後，許多網友也有同感。

稍早國防部發布防空警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」。

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由於這次是國防部第一次發布防空警報，因此受到許多人關注，胡采蘋也在粉專「Emmy追劇時間」發文驚喊，「我收到衛星警報！」好奇現在應該要跑去公園避難嗎？她也透露，因為第一時間瞄到英文說明的「missile」，原本還以為是飛彈飛越台灣上空。

許多網友也說，「中英文版不同耶，英文的比較嚇人」、「為什麼英文用missile呢？」「英文是飛彈，中文寫衛星」、「我外國友人剛好在旁邊緊張死，衝去抱貓」、「我也收到，還傳了兩次」、「我以為飛彈射過來了」。

國家級警報發出後，大陸官媒《央視》也隨即發出快訊，稱9日下午3時03分，成功使用「長征二號丙運載火箭」，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。